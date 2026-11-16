Трамп заявив, що не знає про обмеження Starlink в Україні

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не чув про обмеження швидкості роботи Starlink в Україні.

Так він відповів на запитання журналіста щодо цієї ситуації.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що засновник SpaceX Ілон Маск став учасником війни через надання Україні супутникового зв’язку Starlink після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.

А американський мільярдер Ілон Маск поширив публікацію, у якій стверджується, що компанія SpaceX припустилася помилки, надавши Україні безкоштовні термінали Starlink на початку повномасштабної війни.

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