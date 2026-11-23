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Завершити будівництво траси Н-31 «Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка» планують за цільове фінансування міжнародних партнерів. Відкрити рух однією проїзною частиною, тобто двома смугами, можуть уже наступного року.

За словами народного депутата Ігоря Молотка, для завершення магістралі залишилося добудувати ділянку від каналу «Дніпро — Донбас» до межі областей, яка з’єднає вже готові відрізки дороги. Роботи розпочали у 2021 році та відновили влітку 2026-го.

Наразі значну частину будівництва виконано. Агентство відновлення оголосило тендер на завершення робіт із урахуванням оновлених будівельних норм, цін та технічних рішень. Майже половина вартості контракту припадає на роботи, які планують виконати вже після завершення війни.

Нова траса має покращити сполучення з Дніпром, Запоріжжям та Донеччиною. Наразі транспорт рухається старою дорогою, яка майже 40 років не проходила капітального ремонту та не розрахована на сучасні навантаження. Нова магістраль проходитиме в обхід житлової забудови та має покращити логістику, цивільні перевезення й доставку вантажів.

Джерело: Ігор Молоток.

Кабмін виділив регіонам на ремонт місцевих доріг понад ₴3,5 млрд.

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