Травесті-діва Монро з подругою та її сином переїхала на Закарпаття після спроби виїхати до Франції
Блогерка та психологиня Монро після невдалої спроби еміграції до Франції оселилася на Закарпатті разом із подругою Графинею (справжнє ім’я — Наталя) та її сином Левом. Вона також розповіла про умови, у яких їм наразі доводиться перебувати.
Заради безпеки дитини Монро та Наталя вирішили не повертатися до столиці. Точне місце свого перебування вони поки не розголошують. Водночас блогерка поділилася в сторіс, що першої ночі в новому помешканні було настільки холодно, що їй довелося спати в пальто.
Як написала в сторіс Монро, вони зняли приватний будинок, звідки пару тижнів тому виїхали попередні мешканці, лишивши багато речей. Поли вночі Наталя намагалася зробити опалення більше, воно зникло взагалі, тож Монро спала в пальті.
"Я сприймаю своє життя як веселу пригоду", - прокоментувала нові події психологиня і пораділа, що можна хоча б випити смачної кави з гейзерної кавоварки.
Травесті-діва Монро стала психологинею та вже рік проводить консультації.