Травесті-діва Монро з подругою та її сином переїхала на Закарпаття після спроби виїхати до Франції

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Блогерка та психологиня Монро після невдалої спроби еміграції до Франції оселилася на Закарпатті разом із подругою Графинею (справжнє ім’я — Наталя) та її сином Левом. Вона також розповіла про умови, у яких їм наразі доводиться перебувати.

Заради безпеки дитини Монро та Наталя вирішили не повертатися до столиці. Точне місце свого перебування вони поки не розголошують. Водночас блогерка поділилася в сторіс, що першої ночі в новому помешканні було настільки холодно, що їй довелося спати в пальто.

Як написала в сторіс Монро, вони зняли приватний будинок, звідки пару тижнів тому виїхали попередні мешканці, лишивши багато речей. Поли вночі Наталя намагалася зробити опалення більше, воно зникло взагалі, тож Монро спала в пальті.

"Я сприймаю своє життя як веселу пригоду", - прокоментувала нові події психологиня і пораділа, що можна хоча б випити смачної кави з гейзерної кавоварки.

Травесті-діва Монро стала психологинею та вже рік проводить консультації.

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