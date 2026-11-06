Три українські коледжі отримають €24 млн на створення центрів професійної майстерності

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Фінансування за підтримки Європейського Союзу спрямують на розвиток закладів професійної освіти в Києві, Дніпрі та Волинській області. Відповідні угоди підписали представники Міністерства освіти і науки, Мінфіну, обласних адміністрацій та навчальних закладів.

Кошти отримають Київський професійний коледж TECHNO-ART, Дніпровський професійний технологічний коледж і Колківський центр професійної освіти.

У 2027–2028 роках планують оновити навчальні корпуси, майстерні та гуртожитки, закупити сучасне обладнання й транспорт для практичної підготовки студентів.

Нові центри поєднуватимуть професійну освіту, перепідготовку кадрів і співпрацю з бізнесом. Роботодавці долучатимуться до розробки навчальних програм, а дорослі зможуть підвищувати кваліфікацію або опановувати нові професії.

Фінансування є частиною програми Європейського інвестиційного банку з розвитку професійної освіти в Україні загальним обсягом 58 млн євро.

Джерело: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

У Закарпатській області проведуть реконструкцію пунктів пропуску «Чоп (Тиса) — Захонь» та «Лужанка — Берегшурань» на кордоні з Угорщиною, а також «Ужгород — Вишнє Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною. Фінансування у розмірі 60 мільйонів євро надає Європейський інвестиційний банк у межах угоди.

Європейський інвестиційний банк профінансує створення п’яти нових фабрик-кухонь в Україні. Разом вони зможуть готувати до 65 тисяч порцій їжі на день для школярів. Нові об’єкти планують побудувати у Вишневому, Лебедині, Вінниці, Запоріжжі та Шептицькому.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) спрямовує новий пакет фінансової допомоги Україні обсягом близько 500 млн євро, який буде використано для відновлення критичної інфраструктури та підтримки малого і середнього бізнесу.

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