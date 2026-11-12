Троє поранених поліцейських не могли отримати статус ветеранів — Лубінець

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Троє правоохоронців, які дістали поранення під час виконання службових обов’язків у районах бойових дій, не могли оформити статус осіб з інвалідністю внаслідок війни через помилки в документах.

Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, серед заявників був чинний поліцейський і двоє колишніх правоохоронців. Експертні команди неправильно визначили причини їхньої інвалідності, не врахувавши обставини отримання поранень. Через це районні військові адміністрації відмовляли їм у відповідному статусі.

Попри неодноразові звернення до профільних міністерств, проблему не вирішили. Тоді Лубінець звернувся безпосередньо до прем’єр-міністра.

Після цього документи виправили, усім трьом надали статус осіб з інвалідністю внаслідок війни та видали відповідні посвідчення.

«Система має працювати так, щоб подібні колізії вирішувались автоматично, а не вручну. Незалежно від того, чи дійде конкретна справа до рівня Глави Уряду», — наголосив омбудсман.

Джерело: Дмитро Лубінець (Telegram)

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У Кривому Розі колишньому працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у вимаганні 28 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв не повідомляти правоохоронців про самовільне залишення військової частини чоловіком, а також допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності та звільнитися зі служби за станом здоров’я.

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