«Труха дарує житло»: Максим Лавриненко — про вибір та купівлю квартир для сімей, які втратили дім через війну

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У 2024 році засновник та власник медіагрупи «Труха Україна» Максим Лавриненко започаткував благодійний проєкт «Труха дарує житло». За кошти від прибутку телеграм-каналів групи команда купує квартири людям, які втратили свої домівки через війну. Допомогу вже отримали родини переселенців, які пережили окупацію та поранення, сім’ї з дітьми, люди з інвалідністю.

Ми поговорили з Максимом про те, як відбувається пошук нерухомості, наскільки складно знайти відповідний варіант у межах бюджету та як команда організовує купівлю. А ще — про рішення, які доводиться приймати та відповідальність за них.

Як обирають житло для родин

— Максиме, за час роботи проєкту ви допомогли родинам із дуже різними життєвими обставинами. Як ці обставини впливають на пошук житла?

Коли ми обираємо родину для участі в проєкті, вже багато знаємо про її ситуацію. Люди розповідають про себе в заявках, надають документи, ми спілкуємося, дізнаємося про побажання до майбутнього житла. І починаємо пошук.

На початку 2026 року ми придбали квартиру бабусі з інвалідністю, яка сама виховує онука-сироту. Вони переселенці з Бахмутського району Донеччини, майже всі свої невеликі доходи витрачали на оренду. Було потрібно врахувати стан здоров’я бабусі та подбати, щоб хлопчику було зручно навчатися й жити в новому місці.

А ще в нас є родина з Лисичанська, яка роками жила в 12-метровій кімнаті колишнього монастиря. У них двоє дітей, мама має інвалідність через тяжкі ускладнення цукрового діабету, батько — ветеран війни, двічі переселенець. Їхню квартиру зруйнувала російська ракета. Коли знаєш усі ці обставини, зовсім інакше дивишся на пропозиції нерухомості. Звертаєш увагу, чи достатньо дійсно зручного місця для чотирьох людей, наскільки хоча б відносно безпечно у регіоні та місті.

Прискіпливо оцінюємо і стан самої квартири та можливі витрати після покупки, щоб після переїзду людям не довелося терміново шукати гроші на великий ремонт. Усе обговорюємо з майбутніми власниками: остаточне рішення залишається за ними.

— Чи був випадок, коли побажання родини особливо вплинули на вибір?

Для сім’ї з Харківщини ми придбали будинок із садом. Ці люди пережили окупацію, тяжкі поранення, втрату ненародженої дитини, довго шукали прихистку по всій країні, а згодом у них народилася донечка. Родина мріяла саме про дім, про власне подвір’я, хотіла вирощувати фруктові дерева. Зрештою вдалося придбати будинок із садом.

Вочевидь побажання потрібно співвідносити з фінансовими можливостями. Ми обговорюємо з людьми різні варіанти у межах бюджету. Дуже тішить, коли вдається знайти житло, яке родині подобається і в якому вона вже бачить своє майбутнє.

Пошук квартири та робота з бюджетом

— Ціни на нерухомість суттєво відрізняються навіть у межах одного міста. Як знаходите відповідний варіант?

Ми вивчаємо пропозиції на ринку, спілкуємося з продавцями, порівнюємо квартири, які підходять за вартістю. Тут багато залежить від конкретного об’єкта. Скажу очевидні речі, але це дійсно не рідкість: квартира може коштувати відносно недорого і виглядати непогано, але після покупки виявиться, що потрібен серйозний ремонт. Тоді фактичні витрати будуть значно більшими. Буває, що житло хороше, але дуже далеко, наприклад, від школи, до якої вже звикла дитина після кількох переїздів країною. Тому доводиться уважно розглядати пропозиції та обговорювати різні рішення.

Бюджет важливий, але необхідно, щоб житло було гідним. Наші родини вже пережили дуже багато, і я хочу, щоб після отримання квартири їм стало легше, а не навпаки.

— Наскільки часто доводиться змінювати плани через продавців?

Був такий випадок. Ми вже домовилися про покупку, підготувалися до оформлення — а продавець раптом передумав. Неприємно, але що поробиш: довелося повертатися до пошуку та розглядати інші пропозиції. Я все розумію, власники теж мають обставини.

Ми намагаємося домовлятися, знаходити компроміси. Якщо домовленості зриваються, шукаємо інший варіант. Головне, щоб у результаті родина отримала відповідне житло.

Юридична перевірка та оформлення покупки

— Як організована юридична частина роботи?

Ми залучаємо юристів і нотаріусів, які супроводжують купівлю. Перш ніж оформлювати угоду, потрібно максимально надійно переконатися, що з документами на нерухомість усе гаразд, перевірити право власності та підготувати всі папери.

Це дуже відповідальна частина роботи. Ми купуємо квартири людям, які втратили власне житло через війну, роками були змушені орендувати помешкання та переїжджати. І коли вже допомагаємо родині отримати свій дім, маємо подбати, щоб покупка була правильно оформлена.

Я дуже вдячний нашій команді, юристам і нотаріусам, які долучаються до цієї роботи. Спільні зусилля дійсно працюють.

— Максиме, ви особисто передаєте ключі родинам та багато з ними спілкуєтеся. Які враження ви виносите з цієї взаємодії?

Найбільше мене вражають самі люди та їхні емоції. Коли знаєш, через що ці сім'ї пройшли, скільки всього втратили, дуже радієш, що вдалося допомогти. Особливо тішить бачити дітей, які розглядають кімнати, обирають собі куточок, починають обережно будувати плани. А батьки нарешті можуть не думати про пошук куточку для того, щоб просто жити.

Я залишаюся на зв’язку з родинами після передачі ключів. Радію, коли запрошують на новосілля, розповідають, як облаштовуються, діляться новинами. Дуже приємно бачити людей уже у власному житлі, з новими планами на майбутнє. Задля цього ми все й робимо.

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