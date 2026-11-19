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19 листопада 2026 року «Труха Україна» відзначає семиріччя із заснування. За цей час проєкт харків’янина Максима Лавриненка виріс з локального пабліка у велику медіагрупу із загальною аудиторією понад 10,3 мільйона підписників.

Сьогодні мережа об’єднує десятки загальнонаціональних та регіональних телеграм-каналів. Згідно з результатами дослідження «Українські медіа: споживання новин і довіра у 2026 році», «Труха» четвертий рік поспіль очолює рейтинг найпопулярніших джерел новин в Україні. Рівень довіри до новин «Трухи» серед її аудиторії становить 82%.

Важливе місце в діяльності медіагрупи посідають благодійні проєкти та допомога українцям. Від початку повномасштабного вторгнення команда підтримує українських військових, забезпечує підрозділи технікою, допомагає пораненим захисникам та купує житло родинам, які втратили домівки через війну.

Допомога військовим: десятки підрозділів і мільйони гривень

У липні 2022 року команда заснувала благодійний фонд «Труха Україна», який співпрацює з понад 30 військовими підрозділами. За роки роботи медіагрупа залучила понад 62,5 мільйона гривень пожертв, ще близько 23 мільйона спрямувала на допомогу з власних коштів. За цей час військовим передавали безпілотники, тепловізори, засоби зв’язку, автомобілі та інше обладнання.

У 2026 році «Труха» підтримувала військових власним коштом. Максим Лавриненко особисто відвідував бійців і передавав обладнання за їхніми запитами.

Зокрема, 225-й окремий штурмовий полк під командуванням Героя України Олега Ширяєва з позивним «Сірко» отримав детектори дронів, які бійці називають «чуйками». Бійцям спецпідрозділу Kraken під командуванням Костянтина Нємічева передали дрони-камікадзе «Гієна S». Для підрозділу «Ахіллес» придбали 230 систем скидання боєприпасів для дронів.

Загалом на потреби кожного з підрозділів медіагрупа спрямувала близько 300 тисяч гривень. Ці передачі стали частиною постійної співпраці команди з українськими захисниками.

Окремо фонд підтримує поранених військовослужбовців. Зокрема, раніше 2,3 мільйона гривень передали патронатній службі «Азову» на лікування та реабілітацію 52 важкопоранених бійців.

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«Труха дарує житло»: квартири для родин, які втратили дім

У 2024 році Максим Лавриненко започаткував проєкт «Труха дарує житло», у межах якого для родин, що втратили домівки через війну, купують квартири та будинки із прибутку телеграм-каналів медіагрупи «Труха Україна». Лавриненко особисто передає родинам ключі та відвідує після заселення.

Першими житло отримали дві харківські родини, чиї квартири знищили російські обстріли. Для сім’ї Вікторії з Північної Салтівки придбали трикімнатну квартиру в Харкові. Власне житло отримала родина, в якій мати із синами через війну була змушена виїхати за кордон. Завдяки проєкту вони змогли повернутися до Харкова та возз’єднатися з батьком.

Наприкінці 2025 року будинок на Львівщині передали родині переселенців із Харківської області, яка пережила окупацію, поранення та втрату ненародженої дитини. Подружжя виховує маленьку доньку та переїхало з бабусями і тваринами.

У 2026 році квартиру у Києві отримали пенсіонерка з інвалідністю Зоя Дмитрівна та її 12-річний онук-сирота Матвій, які евакуювалися з Бахмутчини після руйнування їхнього будинку та всі скромні кошти витрачали на оренду.

Також цьогоріч Максим Лавриненко і «Труха» придбали житло для Ольги та Євгена з Лисичанська, які виховують двох дітей. Євген є ветераном війни, Ольга має інвалідність. Після втрати дому сім’я чотири роки мешкала в кімнаті площею 12 квадратних метрів у колишньому монастирі на Львівщині. Тепер родина має власну квартиру.

Сьому річницю «Труха Україна» зустрічає, продовжуючи інформаційну та благодійну діяльність. Команда підтримує зв’язок із військовими підрозділами, забезпечує їх необхідним обладнанням і допомагає українським родинам, які постраждали від війни.

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