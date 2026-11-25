Лікарня Святого Пантелеймона, що входить до складу Першого територіального медичного об’єднання Львова, отримала від Посольства Ізраїлю в Україні та MASHAV сучасне симуляційне обладнання для навчання медичних працівників. Обладнання було передано навчальному хабу об’єднання.



На церемонії передачі обладнання були присутні:



➢ Рої Розенбліт, Посол Держави Ізраїль в Україні;

➢ Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова;

➢ Марта Матюшко, начальниця відділу охорони здоров’я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради;

➢ Андрій Рікота, почесний консул Ізраїлю;

➢ Олег Самчук, Генеральний директор Першого медичного об’єднання Львова;

➢ Мар’яна Свірчук, директорка Школи медицини Університету UNBROKEN і директорка з розвитку та залучення інвестицій Першого територіального медичного об’єднання Львова.





«Ми, українці та ізраїльтяни, відкрили неймовірну силу серед наших громадян, наших військових, наших лікарів і медсестер. Цю силу можна описати одним словом: resilience, стійкість», — сказав Посол Рой Розенбліт. Він пообіцяв, що Посольство Ізраїлю й надалі ділитиметься ізраїльським ноу-хау та досвідом і допомагатиме Україні розбудовувати стійкість у різних сферах.



Посол також мав нагоду оглянути лікарню. Під час екскурсії, яку провів Олег Білянський, керівник Центру UNBROKEN, він ознайомився із сучасними технологіями та методами, які команда UNBROKEN використовує для лікування та реабілітації пацієнтів.



Анастасія Дяківнич, керівниця Симуляційного навчального центру Школи медицини UNBROKEN, представила обладнання та розповіла, навіщо воно потрібне лікарні.



«Без допомоги наших колег з-за кордону ми б не змогли побудувати таку систему охорони здоров’я. Наукова та фінансова підтримка допомагає нам втілювати наші плани в життя та надавати якісну допомогу населенню», — сказала Марта Матюшко.

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