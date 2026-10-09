Церковне свято 10 жовтня — традиції, прикмети та заборони дня

10 жовтня православні християни, які дотримуються нового церковного календаря, вшановують пам’ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. У народі цей день називають Євлампієм Зимоуказником, адже за погодою намагалися передбачити, коли прийдуть холоди та якою буде зима. Із цією датою пов’язують також низку звичаїв і заборон, зокрема не радять позичати сірники та свічки.

10 жовтня за новим церковним календарем Православної церкви України вшановують пам’ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. За старим стилем їхній день пам’яті припадає на 23 жовтня. Євлампій та Євлампія були братом і сестрою. Вони жили у IV столітті в Нікомідії — місті в Малій Азії, на території сучасної Туреччини. У ті часи християни зазнавали переслідувань за свою віру. Попри небезпеку, Євлампій не приховував своїх переконань і відкрито виступав проти жорстокого ставлення до християн.

За церковним переказом, одного разу правитель наказав тим, хто відмовлявся поклонятися язичницьким богам, залишити місто. Євлампій не погодився з таким рішенням і публічно засудив наказ. Він заявив, що імператор спрямовує свою жорстокість проти власного народу. За ці слова юнака схопили та привели на суд. Коли Євлампія дізналася про арешт брата, вона поспішила до нього. Дівчина також відкрито заявила про свою християнську віру й не відмовилася від неї навіть під загрозою покарання.

За переказами, брата й сестру піддали тортурам, намагаючись змусити їх зректися християнства. Однак вони залишилися непохитними. Зрештою Євлампія та Євлампій загинули за свою віру й стали шанованими мучениками в християнській традиції. У цей день віряни звертаються до святих із молитвами про силу духу, витримку та допомогу у складних життєвих обставинах. Також просять зміцнення віри, душевного спокою та підтримки, коли доводиться долати випробування.

Яке свято відзначають 10 жовтня за старим стилем

Віряни, які дотримуються старого церковного календаря, 10 жовтня вшановують пам’ять мученика Каллістрата та воїнів, які постраждали разом із ним. За церковним переказом, Каллістрат був воїном і християнином. Коли стало відомо про його віру, він зазнав переслідувань. Інші воїни, які стали свідками його стійкості, також долучилися до християнської віри. Зрештою вони разом прийняли мученицьку смерть.

Історії святих, яких згадують цього дня за різними календарними традиціями, нагадують вірянам про відданість своїм переконанням, мужність і готовність залишатися вірними своїй вірі навіть у важкі часи.

Народні традиції на 10 жовтня

У народному календарі 10 жовтня відоме як Євлампій Зимоуказник або Передзимо. Наші предки уважно спостерігали за погодою, природою та поведінкою тварин. За цими ознаками вони намагалися зрозуміти, коли прийдуть перші морози та чи буде зима суворою. Однією з традицій цього дня було прибирання в оселі. Люди намагалися позбутися непотрібних речей, старого одягу та предметів, якими більше не користувалися. Речі, що залишалися придатними, могли віддати тим, хто їх потребував. Такий звичай пов’язували з оновленням дому та бажанням залишити все зайве в минулому.

У народних уявленнях добрі вчинки цього дня мали особливе значення. Вважалося, що допомога нужденним повертається добром, а турбота про інших приносить у дім злагоду та благополуччя. Ще один звичай — готувати домашню випічку, зокрема пироги з борошна нового врожаю. Випічку пов’язували з достатком і ситістю. Люди сподівалися, що наступний рік буде щедрим, а в родині пануватимуть здоров’я та добробут.

Водночас народні традиції не є церковними правилами. Це звичаї та повір’я, які передавалися з покоління в покоління. Тому ставитися до них варто як до частини народної культури, а не як до обов’язкових вимог для кожного вірянина.

Що не можна робити 10 жовтня

Із днем Євлампія пов’язують кілька народних заборон. За повір’ями, дотримання цих звичаїв мало допомогти зберегти домашній затишок, добробут і спокій у родині.

Не радять позичати сірники та свічки. У народі вірили, що разом із ними з дому можуть піти тепло, сімейна злагода та достаток. Це лише давнє повір’я, а не церковна заборона.

Не рекомендують підмітати підлогу та виносити сміття. За народними уявленнями, так можна вимести з оселі щастя, гроші й удачу. Водночас жодної церковної вимоги відмовлятися від прибирання цього дня немає.

Не варто сваритися та лихословити. Як і в інші дні, вірянам радять уникати образ, заздрості, помсти й осуду. Натомість важливо зберігати спокій, поважати інших і не провокувати конфліктів.

Не слід відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Особливу увагу в народних традиціях приділяли людям у скруті та безпритульним тваринам. Вважалося, що добрий вчинок цього дня приносить благословення й добро в оселю.

Не радять проганяти тварин, які самі прийшли до будинку. За повір’ями, кішка, кошеня чи собака, що шукають прихистку, можуть принести в дім удачу. Тому господарям радили не кривдити тварин і, якщо є можливість, допомогти їм.

Не рекомендують починати важливі справи та робити великі покупки. Народні повір’я вважали цей день не надто вдалим для нових починань і доленосних рішень. Проте це не означає, що потрібно відкладати необхідні справи: таке переконання належить до народних забобонів, а не до церковного вчення.

Загалом народні звичаї цього дня закликають до ощадливості, спокою, доброзичливості та турботи про тих, хто поруч. А головний сенс церковного вшанування святих — згадати їхню стійкість і відданість своїм переконанням.

Народні прикмети на 10 жовтня

Наші предки вважали, що погода на Євлампія може підказати, якою буде зима. Вони спостерігали за дощем, росою, деревами та іншими природними ознаками. Серед народних прикмет на 10 жовтня є такі:

Гроза цього дня — до м’якої та короткої зими.

Дощ зі снігом — до теплого січня.

Багато шишок на хвойних деревах — до сильних морозів.

Суха й тепла погода — до затяжної осені.

Якщо вночі немає морозу — за повір’ям, зима не настане ще приблизно чотири тижні.

Роса на листі вранці — до наближення нічних заморозків.

На верхівках дерев ще тримається зелене листя — до ранньої весни.

Дерева вже повністю скинули листя — до швидкого настання зими.

Такі прикмети допомагали людям орієнтуватися в сезонних змінах, коли сучасних прогнозів погоди ще не було. Однак вони не мають наукової точності. Щоб дізнатися, якою буде погода найближчими днями, варто орієнтуватися на актуальні прогнози синоптиків.

Хто святкує іменини 10 жовтня

За церковним календарем, 10 жовтня іменини відзначають Євлампій, Амфілохій і Феофіл. Перелік імен може відрізнятися залежно від календаря та традиції, якої дотримується родина.

Ім’я Євлампій має грецьке походження. Його пов’язують зі значенням «світлий» або «сяйний».

Ім’я Амфілохій також походить із грецької мови. Його точне тлумачення не є однозначним, але ім’я має давнє церковне походження.

Ім’я Феофіл утворене від грецьких слів, які означають «Бог» і «любити». Тому його зазвичай тлумачать як «той, хто любить Бога» або «Божий друг».

У народних уявленнях людям, народженим цього дня, приписували допитливість, потяг до знань і різноманітні таланти. Вважалося, що вони легко навчаються, прагнуть розвиватися та можуть досягати успіху в роботі. Також існувало повір’я, що таким людям щастить у фінансових справах. Водночас це народні уявлення, а не підтверджені закономірності. Іменини — це день пам’яті святого, на честь якого назвали людину. Тому тим, хто святкує День ангела 10 жовтня, можна побажати здоров’я, душевного спокою, добробуту та сил долати життєві труднощі.

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