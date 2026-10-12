Церковне свято 13 жовтня 2026 року: кого вшановують віряни та які традиції існують

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13 жовтня православні віряни вшановують пам’ять святих мучеників Карпа, єпископа Фіатірійського, диякона Папіли та його сестри Агатоніки. За новоюліанським календарем Православної церкви України цей день присвячений їхній мужності, вірі та жертовності під час переслідувань християн у Римській імперії.

Святі Карп, Папіла й Агатоніка стали прикладом духовної стійкості, адже не зреклися своїх переконань попри жорстокі випробування. У цей день віряни згадують їхній подвиг і звертаються до святих у молитвах, просячи зміцнення віри, мужності та Божої підтримки.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки

13 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників, які постраждали за християнську віру в період переслідувань християн у II−III століттях. Святий Карп був єпископом у Фіатірах (Мала Азія) і ревно проповідував християнство, за що був підданий жорстоким тортурам. Святий Папіла був дияконом.

Разом із Карпом він був схоплений і змушений відректися від віри. Обидва вони залишилися непохитними і прийняли мученицьку смерть. Свята Агатоніка була благочестивою жінкою, сестрою Папіли. Вона відкрито підтримувала мучеників, надихала їх своєю вірою, а згодом сама сповідала Христа перед катами і прийняла страту.

Молитви дня

О, святі мученики, Карпе, Папіло та Агатоніко! Ви, що у стражданнях своїх знайшли вічне життя, моліть Христа Бога за нас, грішних. Зміцніть нас у вірі, допоможіть нам здолати спокуси світу цього, виблагайте для нас прощення гріхів наших і подайте силу духу, щоб ми могли гідно наслідувати ваше життя і мужність.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня, який у народі називали «Карпа і Папіли», можуть передбачити, якою буде погода надалі:

Якщо 13 жовтня вітряно, то зима буде такою ж – багато вказівок на вітряну зиму.

Якщо дощить, похмура погода – осінь буде затяжною.

На небі мало хмар – зима буде вітряною і холодною.

Холодно в цей день – зима настане скоро.

Прикмета дня: У цей день було прийнято наводити лад у лазнях та парильнях.

Що не можна робити

Не сваритися та не лихословити.

Не пліткувати й не обговорювати інших.

Не бажати комусь зла.

Не відмовляти в допомозі нужденним.

Не починати серйозних справ без нагальної потреби.

Не бути жадібним і не шкодувати грошей на добрі справи.

Церковне свято 10 жовтня — традиції, прикмети та заборони дня.

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