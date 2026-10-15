Церковне свято 15 жовтня: молитви, народні прикмети та заборони

У четвер, 15 жовтня 2026 року, за новоюліанським календарем Православна церква України вшановує пам’ять преподобного Євтимія Нового та священномученика Лукіяна, пресвітера Антіохійського. Лукіян був відомим богословом і засновником богословської школи, а Євтимій прославився чернечим подвигом на Афоні.

У народному календарі цей день пов’язували з наближенням холодів і підготовкою до зими. Вважалося, що після 15 жовтня осінь поступово поступається місцем зимовій погоді.

Яке церковне свято відзначають 15 жовтня, ким були святі, про що їм моляться, а також які народні прикмети та заборони пов’язані з цим днем.

Релігійні свята та їхня історія

Лукіян Антіохійський жив у III–IV століттях і був одним із відомих богословів свого часу. В Антіохії він заснував богословську школу, яка здобула широку славу та підготувала багатьох церковних діячів.

Лукіян ретельно працював над виправленням біблійних текстів і займався перекладом Святого Письма з давньоєврейської мови на грецьку.

За правління імператора Максиміана, під час гонінь на християн, Лукіяна схопили та ув’язнили. Він зазнав тривалих катувань, однак не зрікся Христа й продовжував підтримувати інших ув’язнених.

Близько 312 року Лукіян помер від мук і був прославлений Церквою як священномученик. Його пам’ять вшановують як приклад вірності християнській вірі та стійкості перед випробуваннями.

Преподобний Євтимій Новий жив у IX столітті у Візантії та прославився подвижницьким життям на Афоні. Він народився в знатній родині в Галатії, але ще змолоду прагнув присвятити себе чернечому служінню.

Залишивши дружину та доньку під опікою рідних, Євтимій вирушив на Олімп Вифінський, де прийняв чернечий постриг. Згодом він перебрався на Афон, де роками дотримувався суворого способу життя, присвячуючи час молитві, посту та ручній праці.

Євтимій заснував кілька монастирських осередків на Афоні. Він був відомий смиренністю та любов’ю до ближніх. Навіть у похилому віці подвижник мандрував Балканами й Малою Азією, проповідував і зміцнював ченців у вірі.

Православна церква вшановує Євтимія Нового як одного з видатних афонських подвижників.

У день пам’яті преподобного Євтимія Нового та священномученика Лукіяна Антіохійського віряни звертаються до святих із молитвами про зміцнення віри, стійкість у випробуваннях, зцілення від хвороб і захист родини від зла.

У молитвах просять духовної підтримки, терпіння та допомоги в складних життєвих обставинах.

У народному календарі 15 жовтня вважали днем, який символізував наближення зими. З ним пов’язували приказку: «Євтимій надворі — зима у дворі».

Наші предки цього дня наводили лад у будинках, утеплювали вікна, перевіряли запаси дров і готували до зимівлі бджіл. Жінки збиралися на спільні посиденьки, де пряли льон, ткали та шили теплий одяг.

З погодою 15 жовтня пов’язували такі прикмети:

Сильний вітер на Лукіяна — до холодної та сніжної зими.

Ранковий туман — до теплої та сухої осені.

Перший сніг — до раннього настання зими.

День сприятливий для навчання та занять наукою, адже священномученик Лукіян був відомим богословом.

Народні прикмети є частиною традиційних уявлень і не становлять науково підтвердженого прогнозу погоди.

За народними повір’ями, цього дня варто уникати сварок і приділяти увагу корисним справам. Із 15 жовтня пов’язували кілька традиційних заборон:

Не рекомендується ледарювати та байдикувати — день радили присвятити корисній праці.

Не варто лихословити, пліткувати й сваритися , особливо з рідними.

За народними повір’ями, не слід позичати сусідам гроші чи речі, оскільки вірили, що разом із ними з дому може піти добробут.

Ці заборони належать до народних звичаїв і вірувань. Головний сенс дня — згадати духовний подвиг святих, зберігати доброзичливість і підтримувати близьких.

15 жовтня 2026 року власники кількох чоловічих і жіночих імен можуть відзначати День ангела. За церковною традицією, цього дня Православна Церква України вшановує святих Євфимія та Лук’яна. Дізнайтеся, кого варто привітати з іменинами 15 жовтня, що означають ці імена та яке походження вони мають.

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