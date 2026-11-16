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У вівторок, 17 листопада 2026 року, православні християни за церковним календарем ПЦУ вшановують святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського, та преподобного Лазаря, іконописця. Обидва святі зробили вагомий внесок в історію християнства: Григорій прославився проповідницькою діяльністю та духовною мудрістю, а Лазар зазнав переслідувань через шанування святих ікон.

Також цього дня триває Різдвяний піст, якого віряни дотримуються напередодні одного з найбільших християнських свят. Розповідаємо про життєвий шлях святих, іменини та традиції 17 листопада.

Кого вшановують 17 листопада

Головна постать цього дня – святитель Григорій Чудотворець, єпископ Неокесарійський, який жив у III столітті. Він народився в язичницькій родині в Малій Азії та здобув добру освіту. Під час навчання познайомився з християнським ученням і поступово прийшов до віри.

Особливий вплив на його духовне становлення мав відомий християнський учитель Оріген, у якого Григорій навчався в Кесарії Палестинській. Згодом він повернувся на батьківщину, присвятив себе служінню Церкві та став єпископом Неокесарії.

За церковним переданням, Григорій мав дар чудотворення, завдяки якому отримав своє прізвисько. Його проповіді та діяльність сприяли поширенню християнства в регіоні. Святитель також відомий богословськими працями, зокрема викладом християнського віровчення про Святу Трійцю.

Також 17 листопада згадують преподобного Лазаря, іконописця з Константинополя. Він жив у IX столітті, був ченцем і присвятив себе написанню святих образів.

За часів імператора Феофіла, який підтримував іконоборство, Лазаря переслідували за створення ікон. Його ув'язнили та піддали тортурам, намагаючись змусити відмовитися від своєї справи. Однак навіть після звільнення він продовжив писати ікони. За церковним переданням, важливу роль у його порятунку відіграла імператриця Феодора. Пам'ять святого пов'язана із захистом іконописання та шануванням святих образів.

Хто святкує День ангела

17 листопада іменини за новим церковним календарем відзначають Григорій, Лазар, Михайло та Вікторія.

Григорій – ім'я грецького походження, яке означає «пильний» або «той, хто не спить». Воно набуло поширення завдяки багатьом християнським святителям.

Лазар – ім'я давньоєврейського походження, яке тлумачать як «Бог допоміг». У християнській традиції воно пов'язане з біблійними образами та кількома святими.

Михайло – ім'я давньоєврейського походження, що означає «хто як Бог». Воно пов'язане з архангелом Михаїлом і має давню історію в християнстві.

Вікторія – ім'я латинського походження, яке перекладається як «перемога». Воно символізує силу та незламність.

Водночас особистий День ангела залежить від того, на честь якого святого людину назвали під час хрещення. Тому дата іменин може відрізнятися від загального календарного дня.

Що заведено робити цього дня

17 листопада віряни можуть відвідати храм, помолитися святителю Григорію Чудотворцю та попросити мудрості, духовної сили й допомоги у складних життєвих обставинах.

До святителя традиційно звертаються з молитвами про зцілення, підтримку під час випробувань і зміцнення віри. Пам'ять преподобного Лазаря нагадує про важливість духовної стійкості, вірності переконанням і поваги до святинь.

Цей день також доречно присвятити добрим справам, турботі про рідних і допомозі тим, хто цього потребує.

Чого не варто робити

Церква не встановлює окремих побутових заборон саме на 17 листопада. Прибирання, прання, приготування їжі чи робота не стають гріхом лише через те, що припадають на день пам'яті святого.

Водночас вірянам радять уникати сварок, образ, пліток, заздрості та лихослів'я. Не варто відмовляти в допомозі людям, які опинилися у складних обставинах, або навмисно провокувати конфлікти.

Народні перестороги щодо заборони позичати гроші, працювати чи виходити з дому не є обов'язковими церковними правилами.

Народні прикмети 17 листопада

У народному календарі середину листопада пов'язували з наближенням зимових холодів. Люди спостерігали за небом, вітром і деревами, намагаючись передбачити погоду на найближчі тижні.

Серед поширених прикмет:

Якщо вранці з'явився іній, очікували морозної погоди.

Якщо небо затягнуло хмарами, вірили, що негода затримається.

Якщо дме сильний вітер, чекали на зміну погоди.

Якщо день видався ясним і морозним, за народними спостереженнями, зима могла бути холодною.

Ці прикмети належать до народного фольклору й не є науковим прогнозом погоди.

Різдвяний піст 17 листопада

17 листопада триває Різдвяний, або Пилипівський, піст, який розпочався 15 листопада та завершиться 24 грудня. У цей період віряни традиційно відмовляються від м'яса, молочних продуктів та яєць, дотримуючись приписів церковного уставу щодо харчування.

Однак піст передбачає не лише обмеження в їжі, а й духовну підготовку до Різдва: молитву, милосердя, примирення з близькими та добрі справи. Різдво Христове за новим церковним календарем відзначатимуть 25 грудня.

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