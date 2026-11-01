Церковний календар на листопад 2026 року: повний список свят
Листопад є важливим перехідним місяцем у церковному році, коли віряни готуються до початку Різдвяного посту. На цей місяць припадають дні пам'яті видатних святих, зокрема великих мучеників та апостолів, які відіграють особливу роль у християнській традиції.
Головні церковні свята листопада 2026 року
8 листопада — Собор архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Одне з найшановніших осінніх свят, присвячене архангелу Михаїлу, який вважається головнокомандувачем небесного війська та захисником людей від темних сил.
13 листопада — День Святого Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського. День пам'яті одного з трьох вселенських святителів, видатного богослова та автора літургії, чиї праці формували християнське вчення.
21 листопада — Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Одне з дванадцяти найбільших свят, що нагадує про подію, коли батьки привели трирічну Марию до Єрусалимського храму для посвяти Богу.
30 листопада — День апостола Андрія Первозванного. День пам'яті першого з апостолів, хто відгукнувся на заклик Ісуса Христа і приніс християнську віру на українські землі.
Хронологічний календар усіх святих і подій на листопад
1 листопада Святих безсрібників і чудотворців Коми и Дам'яна.
2 листопада Святих мучеників Акиндина, Пігасія, Аффонія, Елпидифора і Анемподиста.
3 листопада Святих священномучеників Йоакима і Нила.
4 листопада Преподобного Йоаникия Великого; святих мучеників Никондра і Гермія.
5 листопада Святих мучеників Галактіона і Епістими.
6 листопада Святого папи Римського Івана I; преподобного Лукаса.
7 листопада Святих мучеників 33-х у Мелітині; преподобного Лазаря Галісійського.
8 листопада Собор архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
9 листопада Преподобного Нестора Літописця Печерського; преподобного Нестора Некнижного.
10 листопада Святих мучеників Терентія і Неоніли; преподобного Стефана Собіані.
11 листопада Святого мученика Мини; преподобного Теодора Студита.
12 листопада Святого священномученика Йосафата; преподобного Милостивого Йоана.
13 листопада Святого Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського.
14 листопада Святого апостола Пилипа; святого Григорія Палами.
15 листопада Святих мучеників Гурия, Самона і Авива; святого мученика Плтона.
16 листопада Святого апостола і євангеліста Матея.
17 листопада Святого святителя Григорія Чудотворця; преподобного Никона.
18 листопада Святого мученика Платона і Роман.
19 листопада Святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама.
20 листопада Передсвято Введення у храм Пресвятої Богородиці; преподобного Григорія Декаполіта.
21 листопада Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.
22 листопада Святого апостола Филимона і тих, що з ним.
23 листопада Святого святителя Амфілохія; святого Григорія Пинчука.
24 листопада Святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія.
25 листопада Віддання свята Введення; святого священномученика Климента.
26 листопада Преподобного Аліпія Стовпника; святого іннокентія.
27 листопада Святого великомученика Якова Персіянина; преподобного Паладія.
28 листопада Святого мученика Стефана Нового; святого мученика Іринея.
29 листопада Святого апостола і євангеліста Матея (західний обряд) / святого мученика Парамона; святого мученика Філумена.
30 листопада Святого апостола Андрія Первозванного.