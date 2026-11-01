Церковний календар на листопад 2026 року: повний список свят

Листопад є важливим перехідним місяцем у церковному році, коли віряни готуються до початку Різдвяного посту. На цей місяць припадають дні пам'яті видатних святих, зокрема великих мучеників та апостолів, які відіграють особливу роль у християнській традиції.

Головні церковні свята листопада 2026 року

8 листопада — Собор архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Одне з найшановніших осінніх свят, присвячене архангелу Михаїлу, який вважається головнокомандувачем небесного війська та захисником людей від темних сил.

13 листопада — День Святого Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського. День пам'яті одного з трьох вселенських святителів, видатного богослова та автора літургії, чиї праці формували християнське вчення.

21 листопада — Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Одне з дванадцяти найбільших свят, що нагадує про подію, коли батьки привели трирічну Марию до Єрусалимського храму для посвяти Богу.

30 листопада — День апостола Андрія Первозванного. День пам'яті першого з апостолів, хто відгукнувся на заклик Ісуса Христа і приніс християнську віру на українські землі.

Хронологічний календар усіх святих і подій на листопад

1 листопада Святих безсрібників і чудотворців Коми и Дам'яна.

2 листопада Святих мучеників Акиндина, Пігасія, Аффонія, Елпидифора і Анемподиста.

3 листопада Святих священномучеників Йоакима і Нила.

4 листопада Преподобного Йоаникия Великого; святих мучеників Никондра і Гермія.

5 листопада Святих мучеників Галактіона і Епістими.

6 листопада Святого папи Римського Івана I; преподобного Лукаса.

7 листопада Святих мучеників 33-х у Мелітині; преподобного Лазаря Галісійського.

8 листопада Собор архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

9 листопада Преподобного Нестора Літописця Печерського; преподобного Нестора Некнижного.

10 листопада Святих мучеників Терентія і Неоніли; преподобного Стефана Собіані.

11 листопада Святого мученика Мини; преподобного Теодора Студита.

12 листопада Святого священномученика Йосафата; преподобного Милостивого Йоана.

13 листопада Святого Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського.

14 листопада Святого апостола Пилипа; святого Григорія Палами.

15 листопада Святих мучеників Гурия, Самона і Авива; святого мученика Плтона.

16 листопада Святого апостола і євангеліста Матея.

17 листопада Святого святителя Григорія Чудотворця; преподобного Никона.

18 листопада Святого мученика Платона і Роман.

19 листопада Святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама.

20 листопада Передсвято Введення у храм Пресвятої Богородиці; преподобного Григорія Декаполіта.

21 листопада Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

22 листопада Святого апостола Филимона і тих, що з ним.

23 листопада Святого святителя Амфілохія; святого Григорія Пинчука.

24 листопада Святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія.

25 листопада Віддання свята Введення; святого священномученика Климента.

26 листопада Преподобного Аліпія Стовпника; святого іннокентія.

27 листопада Святого великомученика Якова Персіянина; преподобного Паладія.

28 листопада Святого мученика Стефана Нового; святого мученика Іринея.

29 листопада Святого апостола і євангеліста Матея (західний обряд) / святого мученика Парамона; святого мученика Філумена.

30 листопада Святого апостола Андрія Первозванного.

Читай нас у