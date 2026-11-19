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20 листопада погоду в Україні визначатиме вплив атмосферних фронтів, які принесуть дощі та посилення вітру. Водночас температура повітря залишатиметься досить комфортною. Однак згодом в Україні очікується похолодання.

До якої погоди готуватись українцям 20 листопада

Експерт розповіла, що територія України впродовж 20 листопада перебуватиме під впливом циклону та атмосферних фронтів.

З огляду на це, у п'ятницю очікуються, за її словами:

дощі;

сильний вітер;

щільна хмарність.

"Парасолі, відповідне взуття, шалики", - порадила синоптик.

Температура повітря, за даними Діденко, "ще побуде досить комфортною".

Вдень стовпчики термометрів можуть показувати (в середньому) +5...+10°C.

Тепліше - близько +9...+14°C - буде:

на півдні;

на Закарпатті;

в центрі.

Прохолодніше тим часом - на крайній півночі - близько +3...+5°C.

Чого чекати в Києві й коли може прийти похолодання

У Києві, за даними Діденко, погода впродовж п'ятниці (20 листопада) очікується дощова.

Із сильним вітром.

Денна температура повітря становитиме близько +6...+8°C.

"Похолодання передбачається з 22-го листопада (неділі, - Ред.)", - підсумувала синоптик.

Про це повідомляється із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Листопад в Україні очікується теплішим за кліматичну норму — прогноз синоптиків.

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