Циклон принесе в Україну дощі та вітер: якою буде погода у п'ятницю 20 листопада
20 листопада погоду в Україні визначатиме вплив атмосферних фронтів, які принесуть дощі та посилення вітру. Водночас температура повітря залишатиметься досить комфортною. Однак згодом в Україні очікується похолодання.
До якої погоди готуватись українцям 20 листопада
Експерт розповіла, що територія України впродовж 20 листопада перебуватиме під впливом циклону та атмосферних фронтів.
З огляду на це, у п'ятницю очікуються, за її словами:
дощі;
сильний вітер;
щільна хмарність.
"Парасолі, відповідне взуття, шалики", - порадила синоптик.
Температура повітря, за даними Діденко, "ще побуде досить комфортною".
Вдень стовпчики термометрів можуть показувати (в середньому) +5...+10°C.
Тепліше - близько +9...+14°C - буде:
на півдні;
на Закарпатті;
в центрі.
Прохолодніше тим часом - на крайній півночі - близько +3...+5°C.
Чого чекати в Києві й коли може прийти похолодання
У Києві, за даними Діденко, погода впродовж п'ятниці (20 листопада) очікується дощова.
Із сильним вітром.
Денна температура повітря становитиме близько +6...+8°C.
"Похолодання передбачається з 22-го листопада (неділі, - Ред.)", - підсумувала синоптик.
Про це повідомляється із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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