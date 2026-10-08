Ціни на бензин, дизель і автогаз 8 жовтня: скільки коштує пальне на АЗС

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На українському ринку автомобільного пального продовжує дорожчати автогаз. Станом на 8 жовтня одразу кілька великих мереж АЗС переглянули ціни на газ у бік підвищення. Водночас вартість бензину та дизельного пального у провідних мережах залишилася без змін.

Найбільше підвищення 8 жовтня зафіксували у мережі WOG — там вартість автогазу зросла одразу на 1 гривню, до 47,90 грн за літр.

Також газ подорожчав на інших великих АЗС:

«Укрнафта» — на 50 копійок, до 43,40 грн/л ;

UPG — на 40 копійок, до 44,90 грн/л.

Водночас на АЗС OKKO та SOCAR ціна автогазу залишилася на рівні 46,90 грн/л.

Попри нову хвилю подорожчання автомобільного газу, ціни на бензин та дизельне пальне у провідних мережах 8 жовтня залишилися на рівні попереднього дня.

Водночас між великими мережами та дискаунтерами зберігається помітна різниця у вартості пального.

Зокрема, звичайний бензин А-95 на SOCAR, OKKO та WOG коштує від 92,90 до 94,90 грн/л. На АЗС «Укрнафта» та UPG такий бензин можна придбати по 88,90 грн/л.

Таким чином, різниця у вартості А-95 між мережами може сягати 6 гривень за літр.

Ціни на АЗС 8 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л ;

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л ;

Бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л ;

ДП Pulls — 102,90 грн/л ;

ДП Євро — 99,90 грн/л ;

Газ — 46,90 грн/л.

WOG

Бензин 100 — 102,90 грн/л ;

Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн/л ;

Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л ;

ДП Mustang — 102,90 грн/л ;

ДП Євро-5 — 99,90 грн/л ;

Газ — 47,90 грн/л (+1 грн).

SOCAR

Бензин NANO 100 — 104,00 грн/л ;

Бензин NANO 95 — 97,90 грн/л ;

Бензин А-95 — 94,90 грн/л ;

ДП NANO Extro — 104,00 грн/л ;

ДП NANO — 103,00 грн/л ;

Газ — 46,90 грн/л.

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн/л ;

Бензин А-95 — 88,90 грн/л ;

Бензин А-92 — 86,90 грн/л ;

ДП (Energy) — 99,90 грн/л ;

ДП — 97,90 грн/л ;

Газ — 43,40 грн/л (+50 коп.).

UPG

Бензин UPG 100 — 99,90 грн/л ;

Бензин UPG 95 — 91,90 грн/л ;

Бензин А-95 — 88,90 грн/л ;

ДП upgDIESEL — 99,90 грн/л ;

ДП EURO DIESEL — 97,90 грн/л ;

Газ — 44,90 грн/л (+40 коп.).

Отже, 8 жовтня основна зміна на українському ринку АЗС стосується саме автомобільного газу. У кількох великих мережах його вартість зросла, тоді як ціни на бензин і дизель залишилися стабільними.

Станом на ранок 7 жовтня ціни на бензин та дизельне пальне на українських АЗС залишалися стабільними. Водночас автогаз почав дорожчати. Найбільші мережі вже підвищили його вартість, тоді як ціни на бензин та дизель суттєво не змінилися.

7 жовтня середня ціна бензину А-95 в Україні становить 90,71 грн за літр, а дизельного пального — 99,12 грн. Найдорожче обидва види пального продають у мережі Socar.

Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.

В Україні зафіксовано зростання гуртових цін на вітчизняні помідори. На столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові томати. Водночас у роздрібних торговельних мережах цінники суттєво відрізняються залежно від виду продукції, регіону та наявності спеціальних акційних пропозицій.

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