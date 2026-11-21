У третьому кварталі 2026 року вартість житла в Україні зросла на 21,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Найбільше подорожчали квартири в новобудовах — на 23,6%. Водночас ціни на житло на вторинному ринку підвищилися на 20,5%.

За даними Держстату, зростання вартості житла спостерігалося як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості. При цьому нові квартири дорожчали швидше: різниця між річними темпами зростання цін на первинному та вторинному ринках становила 3,1 відсоткового пункта.

Як змінилися ціни на житло за квартал

Порівняно з другим кварталом 2026 року житло в Україні подорожчало ще на 2,7%.

Таким чином, зростання цін на нерухомість продовжилося і в липні–вересні, хоча квартальний темп був суттєво нижчим за річний.

Наведені показники відображають загальну динаміку цін на житло в Україні. Вони не означають, що вартість квартир однаково зросла в усіх містах або сегментах ринку.

За даними дослідження ринку новобудов, у 2026 році 83% потенційних покупців розглядають придбання нового житла для власного проживання. Ще 17% планують купівлю нерухомості як інвестицію.

Серед основних критеріїв вибору залишаються безпека, автономність будинку та надійність забудовника.

Водночас покупці надають перевагу готовим квартирам або об'єктам із високим ступенем будівельної готовності.

Про це інформується з посиланням на повідомлення Державної служби статистики України.

Ціни на житло в Україні за рік зросли на 17,2% — Держстат.

Ціни на житло в Перті за три місяці знизилися на 5,7% — ABC News Australia

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