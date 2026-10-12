Ціни на пальне в Україні 12 жовтня: скільки коштують бензин, дизель і автогаз на АЗС

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Станом на 12 жовтня 2026 року найбільші мережі автозаправних станцій України оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 99,43 грн за літр. Частина операторів переглянула ціни, тоді як KLO, WOG, ОККО, SOCAR та UPG залишили їх без змін.

Порівняно з попереднім днем, у мережі «БРСМ-Нафта» автогаз подешевшав на 19 копійок за літр. Водночас бензин А-95 та дизельне пальне в цій мережі подорожчали — до 1 грн за літр.

В «Укрнафті» також зафіксували підвищення вартості окремих видів пального. Автогаз і бензин А-92 подорожчали на 1 грн за літр, а бензин А-95+ — на 3 грн за літр.

Інші великі мережі — KLO, WOG, ОККО, SOCAR та UPG — зберегли попередні ціни.

За даними матеріалу, найдорожче пальне пропонують на АЗС мереж ОККО, WOG та SOCAR. Нижчі ціни традиційно зберігаються в мережах «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким підвищенням цін на бензин і дизель. У серпні зростання вартості змінилося стабілізацією, а гуртові ціни на дизельне пальне почали знижуватися.

Однак роздрібні ціни на автозаправках не завжди змінюються одночасно з гуртовими. Експерти пояснюють це часовим лагом між закупівлею пального та його продажем кінцевим споживачам.

«Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», — пояснював експерт Михайло Гончар.

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому вартість пального на українських АЗС залежить від ситуації на європейському ринку.

На кінцеву ціну впливають:

вартість закупівлі нафтопродуктів ;

логістичні витрати та маршрути доставки;

курс валют;

обсяги запасів і споживчий попит;

безпекова ситуація та стан транспортної інфраструктури.

Додатковим чинником є російські удари по портовій інфраструктурі. Через пошкодження та ризики для морських перевезень частину поставок доводиться переорієнтовувати на сухопутні маршрути, що збільшує витрати на доставку.

Російські удари по паливній інфраструктурі створюють додаткові ризики для стабільної роботи українських автозаправних станцій.

За даними німецького видання Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС. Великі мережі відновлюють пошкоджені об’єкти, і, за наведеними оцінками, ці атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального.

Експерт Сергій Куюн пояснював, що російські удари мають кілька цілей.

«За цим стоять дві основні цілі — посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга — пропаганда», — зазначав він.

Попри коливання цін і ризики для інфраструктури, експерти наразі не оцінюють ситуацію як повномасштабну паливну кризу. Пального на українському ринку достатньо, хоча локальні проблеми з постачанням можуть виникати, зокрема у прифронтових регіонах.

Експерт Геннадій Рябцев наголошував, що труднощі з доставкою не обов’язково свідчать про загальний дефіцит.

«Криза — це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», — зазначав Рябцев.

Станом на неділю, 11 жовтня 2026 року, українські мережі АЗС не змінювали ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз. Найвищі ціни на пальне, за наведеними даними, зберігаються в мережах OKKO, WOG та Socar.

9 жовтня на українських АЗС змінилася вартість автомобільного газу, тоді як ціни на бензин і дизель у провідних преміальних мережах переважно залишилися стабільними. Водночас окремі оператори знизили ціни на деякі види пального.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.

В Україні зафіксовано зростання гуртових цін на вітчизняні помідори. На столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові томати. Водночас у роздрібних торговельних мережах цінники суттєво відрізняються залежно від виду продукції, регіону та наявності спеціальних акційних пропозицій.

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