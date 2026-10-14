Ціни на пальне в Україні 14 жовтня: більшість мереж оновили вартість бензину та газу

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Станом на 14 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. У мережах, які потрапили до огляду, середня вартість бензину А-95 становить близько 90,34 грн за літр, а дизельного пального — 99,43 грн за літр.

Порівняно з попереднім днем, у деяких мережах зафіксували подорожчання пального. Зокрема, у WOG дизельне пальне та ДП+ зросли в ціні на 1 грн за літр.

Також змінилася вартість автогазу:

«БРСМ-Нафта» — подорожчання на 30 копійок за літр;

«Укрнафта» — подорожчання на 1 грн за літр;

KLO — подорожчання на 1,3 грн за літр.

Найвищі ціни на пальне традиційно пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Водночас відносно дешевше заправитися можна на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Після здешевлення на початку літа наприкінці липня український ринок зіткнувся з різким зростанням цін на бензин і дизель. У серпні ситуація стабілізувалася, а гуртові ціни на дизельне пальне почали знижуватися.

Однак роздрібні ціни на АЗС не завжди змінюються одночасно з гуртовими. Експерти пояснюють це особливостями формування вартості пального та запізнілою реакцією роздрібного ринку.

«Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», — пояснював експерт Михайло Гончар.

Оскільки Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, вартість пального на українських АЗС залежить насамперед від ситуації на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають закупівельна вартість, логістика, валютний курс, запаси та попит. Додатковим чинником є російські удари по портовій інфраструктурі, через які частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами, що збільшує витрати на доставку.

Росія систематично атакує українську паливну інфраструктуру. За даними німецького видання Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських автозаправних станцій.

Великі мережі відновлюють пошкоджені об'єкти. Попри удари, вони поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального.

Експерт Сергій Куюн пояснював, що російські атаки мають кілька цілей:

«За цим стоять дві основні цілі — посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга — пропаганда».

Експерти наразі не вважають ситуацію повноцінною паливною кризою. Пального на українському ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, особливо у прифронтових регіонах.

За словами експерта Геннадія Рябцева, дефіцит і труднощі з доставкою не слід ототожнювати.

«Криза — це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», — зазначав Рябцев.

Отже, станом на 14 жовтня 2026 року український ринок пального продовжує працювати без загальнонаціонального дефіциту, однак ціни в окремих мережах зростають. На вартість пального й надалі впливатимуть ситуація на європейському ринку, логістичні витрати та безпекові ризики.

Станом на 12 жовтня 2026 року найбільші мережі автозаправних станцій України оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 99,43 грн за літр. Частина операторів переглянула ціни, тоді як KLO, WOG, ОККО, SOCAR та UPG залишили їх без змін.

Станом на неділю, 11 жовтня 2026 року, українські мережі АЗС не змінювали ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз. Найвищі ціни на пальне, за наведеними даними, зберігаються в мережах OKKO, WOG та Socar.

9 жовтня на українських АЗС змінилася вартість автомобільного газу, тоді як ціни на бензин і дизель у провідних преміальних мережах переважно залишилися стабільними. Водночас окремі оператори знизили ціни на деякі види пального.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.

В Україні зафіксовано зростання гуртових цін на вітчизняні помідори. На столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові томати. Водночас у роздрібних торговельних мережах цінники суттєво відрізняються залежно від виду продукції, регіону та наявності спеціальних акційних пропозицій.

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