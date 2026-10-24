Ціни на пальне в Україні 24 жовтня: автогаз подорожчав на WOG, OKKO та інших АЗС
У суботу, 24 жовтня, на українських АЗС зросли ціни на автомобільний газ, тоді як вартість бензину та дизельного пального залишилася без змін. Найбільше подорожчання автогазу зафіксували в мережах WOG та OKKO.
Автогаз подорожчав майже в усіх великих мережах АЗС. Зокрема, на заправках WOG його вартість зросла на 1,90 грн за літр — до 56,90 грн. В OKKO ціна підвищилася на 1,60 грн — до 56,50 грн за літр.
У мережах «Укрнафта» та UPG автогаз додав у ціні по 1 грн за літр. Тепер він коштує 51,90 грн та 53,90 грн відповідно. Водночас SOCAR залишила вартість газу на попередньому рівні — 54,90 грн за літр.
Ціни на бензин і дизельне пальне в усіх зазначених мережах не змінилися порівняно з попереднім днем.
Скільки коштує пальне на АЗС 24 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л.
- Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л.
- Бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л.
- Дизель Pulls — 108,90 грн/л.
- Дизель Євро — 105,90 грн/л.
- Автогаз — 56,50 грн/л (+1,60 грн).
WOG
- Бензин 100 — 102,90 грн/л.
- Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л.
- Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л.
- Дизель Mustang — 108,90 грн/л.
- Дизель Євро-5 — 105,90 грн/л.
- Автогаз — 56,90 грн/л (+1,90 грн).
SOCAR
- Бензин NANO 100 — 104 грн/л.
- Бензин NANO 95 — 97,90 грн/л.
- Бензин А-95 — 94,90 грн/л.
- Дизель NANO Extro — 109 грн/л.
- Дизель NANO — 106 грн/л.
- Автогаз — 54,90 грн/л (без змін).
«Укрнафта»
- Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л.
- Бензин А-95 — 88,90 грн/л.
- Бензин А-92 — 86,90 грн/л.
- Дизель Energy — 103,90 грн/л.
- Дизель — 101,90 грн/л.
- Автогаз — 51,90 грн/л (+1 грн).
UPG
- Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л.
- Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л.
- Бензин А-95 — 89,90 грн/л.
- Дизель upgDIESEL — 104,90 грн/л.
- Дизель EURO DIESEL — 102,90 грн/л.
- Автогаз — 53,90 грн/л (+1 грн).
Отже, 24 жовтня найдорожчий автогаз серед наведених мереж продають на WOG — по 56,90 грн за літр, а найдешевший — на «Укрнафті», по 51,90 грн. Ціни на бензин і дизель у зазначених мережах залишилися стабільними.
Станом на 22 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 90,60 грн за літр, а дизельного пального — 104,28 грн за літр, тоді як на окремих заправках дизель коштує до 109 грн.
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