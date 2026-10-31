Ціни на пальне в Україні 31 жовтня: де подорожчали бензин та автогаз

Станом на 31 жовтня 2026 року більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. Водночас автогаз за добу подорожчав на заправках SOCAR, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального — 104,99 грн.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем вартість більшості видів пального не змінилася.

На АЗС SOCAR автогаз подорожчав на 40 копійок — із 59,50 до 59,90 грн/л. У мережах «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта» вартість газу зросла на 1 грн.

На UPG, OKKO та WOG ціни залишилися на рівні попереднього дня. Така ж ситуація в мережі KLO.

Найвищі ціни на бензин і дизель серед наведених мереж зафіксовані на SOCAR:

бензин А-95 — 95,90 грн/л;

звичайне дизельне пальне — 108 грн/л;

преміальний дизель — 111 грн/л.

Найдорожчий автогаз продають на OKKO та WOG — по 59,90 грн/л. Найнижча ціна газу серед наведених мереж — у «БРСМ-Нафти»: 53,99 грн/л за останніми опублікованими даними.

За період із 30 вересня до 31 жовтня 2026 року найбільше зросла вартість автогазу. У різних мережах його ціна підвищилася на 11,50–14,40 грн/л.

Найбільше подорожчання зафіксували на OKKO, WOG та SOCAR — на 14,40 грн/л. В «Укрнафті» газ додав у ціні 14 грн/л, в UPG та KLO — 13 грн/л. У «БРСМ-Нафті» зростання становить 11,50 грн/л за останніми опублікованими мережевими показниками.

Дизельне пальне за місяць подорожчало на 4,91–7 грн/л. Найбільше зростання відбулося в мережах OKKO та WOG — із 99,90 до 106,90 грн/л.

У KLO дизель додав у ціні 6,60 грн/л — до 105,40 грн/л. На UPG, SOCAR та «Укрнафті» вартість зросла на 5 грн/л. У «БРСМ-Нафті» дизель подорожчав на 4,91 грн/л.

Бензин А-95 за місяць подорожчав у чотирьох мережах. У KLO та «БРСМ-Нафті» зростання становило 2 грн/л, в UPG та SOCAR — 1 грн/л. На OKKO, WOG та «Укрнафті» ціна залишилася незмінною.

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву вартість пального також впливають закупівельні ціни, логістика, валютний курс, обсяги запасів і попит.

Додатковим чинником здорожчання доставки стали російські удари по портовій інфраструктурі. Через пошкодження об'єктів частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами, що збільшує логістичні витрати.

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для українського ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських автозаправних станцій.

Великі мережі відновлюють пошкоджені об'єкти, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального.

«За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», — пояснював Сергій Куюн.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

Середня ціна бензину А-95 на найбільших мережах АЗС України становила близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 104,98 грн. Станом на 29 жовтня 2026 року автозаправні мережі оновили вартість пального.

28 жовтня 2026 року українські мережі АЗС змінили ціни на пальне, зокрема подорожчали дизельне пальне та автогаз. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, а дизеля — 104,86 грн за літр.

Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.

В Україні зафіксовано зростання гуртових цін на вітчизняні помідори. На столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові томати.

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