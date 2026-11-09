Ціни на пальне в Україні 9 листопада: скільки коштує бензин та автогаз на АЗС

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За останній місяць автогаз у найбільших мережах АЗС України подорожчав на 12,60–18,70 грн за літр, а преміальне дизельне пальне — на 6–9 грн. Водночас станом на 9 листопада 2026 року більшість операторів залишили ціни без змін. Добові коливання зафіксували лише в мережі «БРСМ-Нафта».

Середня вартість бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,03 грн за літр, а дизельного пального — 105,25 грн.

У найбільших мережах автозаправних станцій України більшість цін на пальне залишилися на попередньому рівні. Порівняно з попереднім днем зміни відбулися лише на АЗС «БРСМ-Нафта».

Там бензин А-95 подешевшав на 82 копійки за літр — до 86,99 грн, а дизельне пальне знизилося в ціні на 4 копійки — до 102,72 грн/л. Натомість автогаз подорожчав на 16 копійок і коштує 58,13 грн за літр.

У мережах UPG, ОККО, WOG, Socar, «Укрнафта» та KLO вартість усіх представлених видів пального залишилася незмінною.

Зокрема, на АЗС ОККО автогаз продають по 61,90 грн/л, звичайне дизельне пальне — по 106,90 грн/л, а преміальне ДП+ — по 109,90 грн/л. У мережі WOG автогаз коштує 61,50 грн за літр, а в Socar — 61,90 грн.

У KLO зафіксована найвища ціна автогазу серед представлених мереж — 62,50 грн/л. Бензин А-95 тут коштує 86,90 грн, звичайний дизель — 106,40 грн, а преміальне пальне ДП+ — 109,40 грн за літр.

Найвищу вартість бензину А-95 пропонують мережі ОККО, WOG та Socar — 92,90 грн/л. Найдорожче звичайне дизельне пальне продають у Socar — по 107 грн за літр, а преміальне — по 110 грн.

Водночас найнижча ціна автогазу зберігається на АЗС «БРСМ-Нафта» — 58,13 грн за літр.

У період із 9 жовтня до 9 листопада 2026 року пальне подорожчало майже в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше зросла вартість автогазу — на 12,60–18,70 грн за літр, залежно від оператора.

Найсуттєвіше підвищення зафіксували в мережі «Укрнафта»: ціна автогазу зросла з 43,40 до 58,90 грн/л. У KLO цей вид пального подорожчав на 15,60 грн — до 62,50 грн за літр.

Звичайне дизельне пальне за місяць додало в ціні 4–7,60 грн за літр. Преміальний дизель подорожчав ще відчутніше — на 6–9 грн/л.

Водночас бензин А-95 продемонстрував значно менші цінові коливання. У мережах UPG, ОККО, WOG та «Укрнафта» його вартість за місяць не змінилася. У Socar бензин подешевшав на 2 грн за літр, тоді як у «БРСМ-Нафті» подорожчав на 1,36 грн.

Ціна преміального бензину А-95+ у KLO зросла на 1 грн за літр, а в «Укрнафті» — на 2 грн. Натомість у Socar цей вид пального подешевшав на 2 грн/л.

Україна значною мірою залежить від імпорту нафтопродуктів, тому вітчизняні мережі АЗС орієнтуються передусім на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву вартість пального впливають одразу кілька чинників: закупівельні ціни, логістичні витрати, валютний курс, обсяги запасів та споживчий попит.

Додатковим фактором здорожчання доставки залишаються російські удари по портовій інфраструктурі України. Через загрози для морських перевезень частину поставок нафтопродуктів доводиться перенаправляти сухопутними маршрутами, що збільшує витрати на транспортування.

Станом на 8 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України не переглядали ціни на основні види пального. Вартість бензину, дизеля та автомобільного газу залишилася на рівні попередньої доби. Водночас за останній місяць найбільше подорожчав автогаз, а дизельне пальне додало в ціні до 7,60 грн за літр.

На українських АЗС зафіксували різноспрямовані зміни вартості пального. За добу автогаз на окремих заправках додав 1 грн за літр, тоді як бензин А-95 подешевшав на таку саму суму. Середні ціни у семи мережах становлять 90,91 грн за літр А-95 та 105,34 грн за літр дизеля.

У жовтні 2026 року Україна імпортувала 156 тисяч тонн автомобільного бензину. Це на 7% менше, ніж за аналогічний місяць торік, однак на 12% більше за підсумками десяти місяців — загалом 1,42 млн тонн.

Станом на 31 жовтня 2026 року більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. Водночас автогаз за добу подорожчав на заправках SOCAR, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального — 104,99 грн.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

Середня ціна бензину А-95 на найбільших мережах АЗС України становила близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 104,98 грн. Станом на 29 жовтня 2026 року автозаправні мережі оновили вартість пального.

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