Ціни на пальне зросли, скільки коштує бензин 17 жовтня

Станом на 17 жовтня українські АЗС знову підвищили ціни на пальне. Найпомітніше подорожчали дизель і автомобільний газ: у мережі SOCAR газ коштує вже 52,90 грн за літр, а дизель на окремих заправках перевищив 106 грн. Водночас ціни на бензин у більшості великих мереж залишилися без змін.

Станом на 17 жовтня ціни на пальне в Україні відрізняються залежно від мережі АЗС і виду пального. Найпомітніші зміни торкнулися дизеля та автогазу. Деякі оператори підвищили вартість на одну-дві гривні за літр. На АЗС OKKO бензин Pulls 100 коштує 102,90 грн за літр, Pulls 95 — 95,90 грн, а А-95 Євро — 92,90 грн. Дизель Pulls продають за 105,90 грн за літр, що на гривню дорожче, ніж раніше. Дизель Євро також подорожчав на гривню — до 102,90 грн. Автогаз коштує 50,90 грн за літр, його ціна зросла на гривню.

У мережі WOG бензин 100 Mustang коштує 102,90 грн за літр, Mustang 95 — 95,90 грн, а бензин 95 Євро — 92,90 грн. Дизель Mustang подорожчав на гривню — до 103,50 грн за літр. Дизель Євро-5 продають за 106,50 грн. Автогаз коштує 51,50 грн за літр, що на гривню більше за попередню ціну.

На заправках SOCAR бензин NANO 100 коштує 104 грн за літр, NANO 95 — 97,90 грн, а А-95 — 94,90 грн. Дизель NANO Extro продають за 106 грн за літр, звичайний дизель NANO — за 105 грн. Автогаз коштує 52,90 грн за літр — його ціна зросла на дві гривні.

В «Укрнафті» бензин Energy 95 коштує 91,90 грн за літр, А-95 — 88,90 грн, а А-92 — 86,90 грн. Дизель Energy продають за 101,90 грн, звичайний дизель — за 99,90 грн. Обидва види пального подорожчали на гривню. Автогаз також зріс у ціні на гривню — до 48,90 грн за літр.

На АЗС UPG бензин UPG 100 коштує 99,90 грн за літр, UPG 95 — 91,90 грн, а А-95 — 88,90 грн. Дизель upgDIESEL подорожчав на гривню — до 102,90 грн за літр. EURO DIESEL коштує 100,90 грн, його ціна зросла на 1,02 грн. Автогаз продають за 49,90 грн за літр — на гривню дорожче.

Серед наведених цін найдешевший бензин А-95 пропонують «Укрнафта» та UPG — по 88,90 грн за літр. Найдешевший дизель у цьому переліку також на «Укрнафті» — 99,90 грн. Найнижча ціна на автогаз — у цій самій мережі, 48,90 грн за літр.

Найвищі ціни на дизель у наведених даних зафіксовані на WOG — 106,50 грн за літр — та SOCAR, де дизель NANO Extro коштує 106 грн. Автогаз найдорожчий на SOCAR — 52,90 грн за літр. Ціни можуть відрізнятися залежно від конкретної заправки та виду пального, тому перед заправленням варто перевіряти актуальну вартість у вибраній мережі.

Станом на 16 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж автозаправних станцій України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,55 грн за літр, а дизельного пального — 100,84 грн.

Станом на 15 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,34 грн за літр, а дизельного пального - 99,86 грн за літр.

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