Наступне засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради відбудеться 7 грудня. На ньому очікують колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який може прибути добровільно або бути доставлений за допомогою Національної поліції.

«Наступне засідання відбудеться 7 грудня. Я нагадую, що 7 грудня ми очікуємо привід ексміністра оборони Михайла Федорова за допомогою Національної поліції або його добровільну явку, що, звичайно, є кращим варіантом», – заявив нардеп.

За словами Гончаренка, 7 грудня є однією з двох запропонованих дат для надання свідчень перед тимчасовою слідчою комісією низкою чинних і колишніх посадовців.

Зокрема, комісія запропонувала обрати одну з двох дат для участі в засіданні таким особам:

Семену Кривоносу — директору Національного антикорупційного бюро України;

Олександру Клименку — керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Василю Малюку — колишньому очільнику Служби безпеки України;

Магомету Росулаву — детективу НАБУ;

Руслану Кравченку — колишньому генеральному прокурору України.

Таким чином, ТСК очікує на свідчення керівництва антикорупційних органів, а також низки колишніх високопосадовців. Учасникам запропонували самостійно визначитися з однією з двох дат для прибуття на засідання комісії.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Представники антикорупційних органів чинять тиск на членів тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради та намагаються перешкодити їхній участі в засіданнях і голосуваннях.

Раніше Тимчасова слідча комісія парламенту проголосувала за примусовий привід колишнього міністра оборони України Михайла Федорова. Виконання цього рішення доручили Національній поліції.

Керівник САП Олександр Клименко вкотре пояснив свою неявку на засідання парламентської ТСК. Спочатку він посилався на міжнародну зустріч, а згодом заявив про конфлікт інтересів у голови комісії Олексія Гончаренка.

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