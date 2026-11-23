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Тимчасова слідча комісія парламенту проголосувала за примусовий привід колишнього міністра оборони України Михайла Федорова. Виконання цього рішення доручили Національній поліції.

За словами членів комісії, Федоров тричі проігнорував запрошення на засідання ТСК.

«Наша комісія сьогодні прийняла рішення про застосування процедури приводу до громадянина Федорова Михайла Альбертовича, який, на жаль, тричі проігнорував запрошення на засідання комісії. За це проголосували вісім із 14 членів тимчасової слідчої комісії», – повідомили під час засідання.

Національна поліція має забезпечити примусове доставлення ексміністра на засідання парламентської комісії у визначений термін. Тимчасова слідча комісія ухвалила таке рішення після трьох проігнорованих запрошень міністра на засідання. Варто зазначити, що наступне засідання призначене на 25 листопада, вирогідно саме на нього і мають доставити Михайла Федорова.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома» із засідання тимчасової слідчої комісії.

Нагадаємо, Федоров поїхав до Португалії замість засідання парламентської ТСК.

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Додамо, що компанія «Кальміус», яку журналісти пов’язують із бізнес-оточенням голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Івана Федорова, отримала державні підряди на 2,14 млрд грн після його призначення на посаду.

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