ЦПД виявив кампанію з поширення фейків про події у Софіївській Борщагівці

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Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України дослідив інформаційний супровід інциденту в Петропавлівській Борщагівці та виявив ознаки скоординованої пропагандистської акції. Фахівці зафіксували масоване поширення недостовірних повідомлень, однотипних публікацій із радикальними закликами, а також залучення підсанкційних проросійських спікерів.

Зокрема, у соцмережі Facebook було виявлено 361 допис із деструктивними закликами, а в понад 110 російських Telegram-каналах розповсюджували дезінформаційний наратив про «бунт українців». До розгону фейків долучилися особи, які раніше намагалися організувати вигідні Кремлю протести, зокрема учасники так званих «майданів миру».

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що дана кампанія дістала продовження у вигляді спроб штучно зорганізувати нові протестні акції. У РНБО закликали громадян не піддаватися на інформаційні провокації ворога та довіряти виключно офіційним джерелам.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Служба безпеки України встановила близько 100 осіб, які брали участь у заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці.

За даними СБУ, організатори заворушень на Петропавлівській Борщагівці заздалегідь планували акцію, щоб створити суспільний резонанс і реалізувати схему з визволення військовозобов'язаних.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що осіб, які ініціювали події на Петропавлівській Борщагівці, встановлять і притягнуть до відповідальності. За його словами, об'єктивне розслідування вже розпочали Генеральна прокуратура та відповідні правоохоронні органи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив запити до правоохоронних органів через інцидент на Петропавлівській Борщагівці. Омбудсмен вимагає з'ясувати обставини події, перевірити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії в будинку та надати оцінку діям усіх причетних.

У пункті дислокації військової частини в Петропавлівській Борщагівці перебували військовослужбовці, які брали участь в обороні Маріуполя та Азовсталі, пережили російський полон і повернулися до служби. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законом порядку, зазначила вона.

Раніше ДБР відкрило справу через сутички у Петропавлівській Борщагівці.

Нагадаємо, Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці.

У корпусі Азов прокоментували сутичку біля пункту дислокації в Петропавлівській Борщагівці.

Відео: У Петропавлівській Борщагівці натовп намагався звільнити мобілізованих з автобуса.

Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці.

Відео: У будинку в Петропавлівській Борщагівці виявили 25 людей, четверо поранені.

Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.

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