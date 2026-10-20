ЦПК вимагає перевірити можливу причетність Арахамії до справи про конверти

Центр протидії корупції (ЦПК) подав заяву про можливий злочин голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Звернення адресували тимчасовому виконувачу обов’язків генерального прокурора Антону Ковальському після того, як попередній очільник Офісу генпрокурора Руслан Кравченко не відкрив провадження за попередньою заявою. У ЦПК вважають, що в діях Арахамії можуть бути ознаки одержання неправомірної вигоди, однак це твердження ще має бути перевірене правоохоронцями.

19 жовтня 2026 року Центр протидії корупції подав заяву щодо можливого злочину Давида Арахамії тимчасовому виконувачу обов’язків генерального прокурора Антону Ковальському. У ЦПК вважають, що в діях голови парламентської фракції «Слуга народу» можуть бути ознаки злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди.

Йдеться про так звану справу про «конверти» — можливі виплати народним депутатам за голосування в парламенті. У ЦПК наголошують, що розслідування стосується не лише окремих депутатів, а й можливої ролі керівництва фракції. Виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк заявила, що, за матеріалами судових ухвал, правоохоронці вже розслідують діяльність групи, яка могла платити депутатам за потрібні голосування. За її словами, підозри отримали п’ятеро народних депутатів, серед них — заступник Арахамії. Також обшукали помічника голови фракції.

«Схема конвертів у фракції «Слуга народу» — це вже не чутки з кулуарів Ради, а організована група, діяльність якої описана в ухвалах ВАКС. Підозри отримали п’ятеро депутатів, зокрема заступник Арахамії. У його помічника провели обшук. А сам голова фракції навіть не фігурує в матеріалах, бо Руслан Кравченко так і не відкрив щодо нього справу. Тепер ця відповідальність лежить на Антонові Ковальському», — заявила Каленюк.

Що відомо про справу «конвертів»

За даними ЦПК, 27 грудня 2025 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру п’ятьом чинним народним депутатам. За версією слідства, вони входили до організованої групи, яка могла передавати депутатам гроші за голосування. Серед підозрюваних — заступник голови фракції «Слуга народу» Юрій Кісєль.

У судових ухвалах, на які посилається ЦПК, ідеться про народного депутата з керівництва фракції, який, за версією слідства, міг очолювати цю групу. Згідно з матеріалами суду, наприкінці 2025 року він нібито отримав 85 тисяч доларів, які згодом могли роздати іншим депутатам як плату за голосування.

У ЦПК припускають, що йдеться саме про Давида Арахамію. Організація пов’язує це з повідомленнями в медіа про обшуки в його помічника та дозволом слідчих відібрати в того біологічні зразки. Водночас у ЦПК наголошують, що підтвердити або спростувати можливу причетність Арахамії можна лише під час досудового розслідування. Самого голову фракції підозрою не оголошували, а кримінального провадження щодо нього, за даними організації, досі немає.

Чому ЦПК звернувся до нового виконувача обов’язків генпрокурора

У лютому 2026 року із заявою щодо можливого злочину Арахамії до Офісу генерального прокурора Руслана Кравченка звертався Антикорупційний центр МЕЖА. Однак кримінальне провадження тоді не зареєстрували.

Голова центру Мартина Богуславець заявила, що Офіс генпрокурора пояснив відмову тим, що відповідні обставини нібито вже розслідують детективи НАБУ в межах іншого провадження. За її словами, те провадження не стосувалося безпосередньо Арахамії.

«Тільки генпрокурор може розпочати провадження щодо народного депутата. У лютому Офіс генпрокурора заблокував нашу заяву про вчинення злочину головою фракції СН через те, що нібито “обставини розслідуються детективами НАБУ у кримінальному провадженні”. Але це неправда, бо це провадження не стосувалося Арахамії», — заявила Богуславець. Вона також назвала рішення нового виконувача обов’язків генпрокурора перевіркою його незалежності.

Тепер ЦПК просить Антона Ковальського внести відомості про можливий злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань і доручити розслідування детективам НАБУ. За інформацією організації, відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу, після подання заяви відомості мають внести до реєстру протягом 24 годин. Важливо: заява ЦПК містить твердження про можливу причетність Арахамії до злочину. Це ще не доводить його вини. Для встановлення обставин потрібне розслідування, а остаточні висновки щодо винуватості може зробити суд. Про це організація повідомила на своєму сайті.

12 вересня голова фракції «Слуга народу» та член української переговорної групи Давид Арахамія пояснив, навіщо Україна бере участь у мирних переговорах з РФ. Про це він заявив під час конференції YES Annual Meeting 2026.

Читай нас у