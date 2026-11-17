Виконувач обов’язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що в липні 2026 року не зустрічався з генерал-майором СБУ Сергієм Дукою для обговорення розблокування криптогаманців мережі U420, пов’язаної з наркокартелем «Хімпром».

За версією слідства, після операції поліції у квітні було заблоковано криптогаманці магазинів із приблизно $2,4 млн.

Представник «Хімпрому» Андрій Осіпов нібито просив Дуку домовитися з «Максом» про зняття арешту. Слідство вважає, що йшлося саме про Цуцкірідзе.

У матеріалах справи наведено повідомлення Дуки від 30 липня, у якому він написав Осіпову, що був у «Макса» і той пообіцяв повернути кошти. Однак, за словами прокурора САП, розблокувати активи не встигли, оскільки того ж дня НАБУ затримало Осіпова.

Ці обставини розслідують у межах операції «Карфаген», під час якої НАБУ і САП викрили ймовірну злочинну організацію, пов’язану з «Хімпромом». Цуцкірідзе та Дука заперечують свою причетність до злочину.

Джерело: Суспільне