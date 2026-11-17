Цуцкірідзе заперечив зустріч із генералом СБУ Дукою щодо криптогаманців Хімпрому
Виконувач обов’язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що в липні 2026 року не зустрічався з генерал-майором СБУ Сергієм Дукою для обговорення розблокування криптогаманців мережі U420, пов’язаної з наркокартелем «Хімпром».
За версією слідства, після операції поліції у квітні було заблоковано криптогаманці магазинів із приблизно $2,4 млн.
Представник «Хімпрому» Андрій Осіпов нібито просив Дуку домовитися з «Максом» про зняття арешту. Слідство вважає, що йшлося саме про Цуцкірідзе.
У матеріалах справи наведено повідомлення Дуки від 30 липня, у якому він написав Осіпову, що був у «Макса» і той пообіцяв повернути кошти. Однак, за словами прокурора САП, розблокувати активи не встигли, оскільки того ж дня НАБУ затримало Осіпова.
Ці обставини розслідують у межах операції «Карфаген», під час якої НАБУ і САП викрили ймовірну злочинну організацію, пов’язану з «Хімпромом». Цуцкірідзе та Дука заперечують свою причетність до злочину.
Джерело: Суспільне
Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що викритий у 2018 році наркосиндикат «Хімпром» був повністю зупинений за його каденції, а його керівництво перебувало під вартою, проте після зміни очільника ГПУ фігурантів випустили на волю.
Ватажок російського наркосиндикату «Хімпром» Єгор Буркін на прізвисько «Мексиканець» обговорював можливість підкупу тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка через його оточення. Таким чином учасники угруповання хотіли не допустити ініціювання заборони хімічних формул, які використовували для виготовлення наркотичних речовин.
Учасники наркоугруповання «Хімпром» планували заробляти в Києві до пів мільйона доларів на тиждень. Для цього вони хотіли скористатися прогалинами в законодавстві, які дозволяли змінювати хімічну формулу синтетичного канабіноїду та продавати його під виглядом сувенірної продукції. Про це заявив секретар РНБО Ігор Клименко, який також розповів про погрози на свою адресу та тиск на керівництво правоохоронних органів.