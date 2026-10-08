ЦВК продовжила Тетяні Чорновол термін подачі документів для реєстрації нардепкою

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Центральна виборча комісія продовжила ще на один рік строк подання Тетяною Чорновол документів, необхідних для реєстрації її народною депутаткою України. Згідно з ухваленим рішенням, новий кінцевий термін для обраної на позачергових парламентських виборах 2019 року кандидатці встановлено до 6 жовтня 2027 року включно.

Відповідну постанову ухвалили на підставі заяви Чорновол, яка наразі є військовослужбовицею. Вона повідомила про наявність поважних причин, що заважають вчасно подати документи, через виконання завдань в інтересах оборони України. Комісія визнала ці обставини обґрунтованими, встановивши нову дату замість попереднього терміну, який спливав 6 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє ЦВК.

Раніше Тетяна Чорновол оголосила, що залишиться військовою і не скористається правом стати народною депутаткою. ЦВК 9 жовтня 2025 року продовжила їй термін подання документів на реєстрацію парламентарем на рік — за власною заявою Чорновол.

Колишня народна депутатка та нинішня військовослужбовиця ЗСУ Тетяна Чорновол заявила, що готова прийняти колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака до свого підрозділу, якщо він справді хоче воювати на фронті.

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