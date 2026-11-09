ЦВК розглядає можливість проведення виборів у спеціальних автобусах

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Для перших повоєнних виборів в Україні запропонували запровадити пересувні виборчі дільниці на базі автобусів.

Про таку ідею розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За запропонованою схемою виборці заходитимуть через передні двері, отримуватимуть бюлетень, голосуватимуть у спеціальній кабінці та виходитимуть через задні двері.

Ініціатива є частиною обговорення майбутньої виборчої інфраструктури, зокрема питань безпеки та забезпечення права голосу для різних категорій громадян.

Водночас це поки лише пропозиція, а не затверджений формат голосування. Остаточне рішення має бути врегульоване законодавчо.

Джерело: Олександр Корнієнко

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може розглянути проведення виборів онлайн, однак для цього парламент має знайти відповідне рішення. За його словами, нині голосування ускладнюють війна, мільйони українців за кордоном і військові, які перебувають на фронті та не мають можливості проголосувати. Зеленський наголосив, що вибори мають відбутися після завершення війни, а одним із можливих кроків до цього може стати зимове перемир’я.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що для проведення виборів в Україні Росія має припинити війну. Так вона відреагувала на заклики президента США Дональда Трампа провести президентські вибори в Україні. Каллас наголосила, що під час війни важливо зберігати єдність суспільства, а міжнародні партнери мають насамперед тиснути на Москву.

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