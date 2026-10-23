У 2026 році за воєнні злочини засудили 84 людей, серед них 54 російські військові

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У 2026 році вироки за вчинення воєнних злочинів отримали 84 особи, зокрема 54 російські військовослужбовці та 8 командирів. Ще 261 особі повідомили про підозру. Загалом в Україні зареєстровано понад 266 тисяч воєнних злочинів, засуджено 317 осіб.

За даними Антона Ковальського, від початку року встановлено загибель 2960 цивільних, серед них 87 дітей. Ще 16 316 мирних жителів дістали поранення, зокрема 668 дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення підтверджено загибель 19 349 цивільних, серед них 762 дитини. Понад 55 тисяч людей отримали поранення, а більш як 19 тисяч українських дітей були примусово переміщені Росією.

Ковальський наголосив, що розслідування воєнних злочинів має тривати ще під час війни. Серед основних завдань — документування нових злочинів, передання справ до суду, захист потерпілих і свідків та притягнення винних до відповідальності.

Також Україна продовжить співпрацю з міжнародними партнерами, Міжнародним кримінальним судом, Євроюстом і Європолом. Серед пріоритетів — цифровізація аналізу доказів, створення реєстру потерпілих і підтримка створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Джерело: Антон Ковальський.

Уряд Фінляндії підтримав створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також Міжнародної компенсаційної комісії для України. Відповідні пропозиції вже передали на розгляд фінського парламенту.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення розмістити на своїй території не лише підготовчі етапи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а й забезпечити його повноцінну операційну діяльність.

15 травня 37 держав підписали розширену часткову угоду про створення керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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