У 2027 році суми житлових компенсацій для ветеранів не збільшуватимуть

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Уряд не планує збільшувати суми житлових компенсацій для ветеранів у 2027 році через дефіцит державного бюджету.

Водночас влада планує розширити категорії отримувачів допомоги та усунути бюрократичні перешкоди під час оформлення компенсацій.

Про це міністр у справах ветеранів Денис Кім розповів в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

Джерело: Новини.LIVE.

Жовтневий етап програми «Ветеранський спорт» у застосунку «Дія» не запускатимуть, а виплати по 1500 гривень у його межах проводити не будуть. Фінансування програми на 2026 рік повністю вичерпалося.

Уряд хоче уніфікувати половину ветеранських послуг до 2027 року.

Президент Володимир Зеленський закликав уряд і парламент переглянути чинне законодавство про ветеранів та зробити його сучаснішим. Він також запропонував розглянути створення окремого Ветеранського кодексу, який охоплював би права та потреби ветеранів і їхніх родин.

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