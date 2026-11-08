У 2027 році суми житлових компенсацій для ветеранів не збільшуватимуть
Уряд не планує збільшувати суми житлових компенсацій для ветеранів у 2027 році через дефіцит державного бюджету.
Водночас влада планує розширити категорії отримувачів допомоги та усунути бюрократичні перешкоди під час оформлення компенсацій.
Про це міністр у справах ветеранів Денис Кім розповів в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.
Джерело: Новини.LIVE.
Жовтневий етап програми «Ветеранський спорт» у застосунку «Дія» не запускатимуть, а виплати по 1500 гривень у його межах проводити не будуть. Фінансування програми на 2026 рік повністю вичерпалося.
Уряд хоче уніфікувати половину ветеранських послуг до 2027 року.
Президент Володимир Зеленський закликав уряд і парламент переглянути чинне законодавство про ветеранів та зробити його сучаснішим. Він також запропонував розглянути створення окремого Ветеранського кодексу, який охоплював би права та потреби ветеранів і їхніх родин.