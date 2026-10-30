У 9-му армійському корпусі ЗСУ призначили нового начальника штабу

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У 9-му армійському корпусі Збройних сил України призначили нового начальника штабу. Посаду обійняв полковник Олександр Сак, який замінив Андрія Андрея. Відповідно до наказу міністра оборони від 29 жовтня, полковника Андрія Андрея перевели до батальйону резерву. Після цього в корпусі відбулася зміна керівника штабу.

За наявною інформацією, наказом міністра оборони Андрія Андрея переведено до пункту постійної дислокації корпусу з подальшим виключенням зі служби у Збройних силах України та зарахуванням у запас. Його місце у 9-му армійському корпусі обійме полковник Олександр Сак, який очолює 59-ту окрему штурмову бригаду безпілотних систем.

Олександр Олександрович Сак – український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів. Командир 47 ОМБр (2022-2023), командир 53 ОМБр (2024-2025), командир 59 ОШБр (з 2025). У 2023 році увійшов до рейтингу «30 до 30: творці майбутнього» від «Forbes Україна».

Про це повідомляє Главком.

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