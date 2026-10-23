У Берегові під час ремонту тротуару привласнили 285 тисяч гривень

У Берегові на Закарпатті двом посадовцям оголосили підозри через можливе привласнення грошей, виділених на ремонт тротуару на вулиці Стефаника. За версією слідства, з передбачених на роботи 800 тисяч гривень могли привласнити 285 тисяч — понад третину суми. Суд обрав підозрюваним нічний домашній арешт, а за інкримінованими статтями їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Йдеться про капітальний ремонт тротуару на вулиці Стефаника в Берегові. У липні 2025 року Управління міського господарства та благоустрою Берегівської міської ради оголосило тендер на ці роботи. Переможцем стало комунальне підприємство «Міська шляхова ремонтно-будівельна дільниця», яке погодилося виконати ремонт за 800 тисяч гривень. Згідно з даними Prozorro, тендер пройшов без конкуренції. Тобто інших учасників, які змагалися б за право виконати роботи, не було.

Договір підряду підписали начальник Управління міського господарства та благоустрою Берегівської міської ради Олександр Кисіль і директор комунального підприємства Олексій Мельничин. Саме їх правоохоронці тепер підозрюють у причетності до привласнення бюджетних коштів.

У документах вказали більше робіт, ніж виконали насправді

За даними Закарпатської обласної прокуратури, під час ремонту до документів внесли неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт. У звітах зазначили, що зробили більше, ніж було насправді. Попри це, документи підписали, а на їхній підставі підприємство отримало оплату. Слідство вважає, що таким чином підозрювані привласнили 285 тисяч гривень із загальної суми договору. Це понад 35% від усіх коштів, передбачених на ремонт тротуару.

У прокуратурі заявили, що посадовці діяли за попередньою змовою. Один підписав документи від імені підрядника, а інший — від імені замовника. Після цього гроші перерахували на рахунок комунального підприємства. «Посадовець міськради та керівник комунального підприємства діяли за попередньою змовою: один підписав документи від імені підрядника, інший — від імені замовника, після чого кошти перерахували на рахунок підприємства», — повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

У чому підозрюють посадовців

Правоохоронці інкримінують обом чоловікам заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, а також службове підроблення. Йдеться про частину 4 статті 191 та частину 2 статті 28 — частину 1 статті 366 Кримінального кодексу України. За цими статтями передбачене покарання до восьми років позбавлення волі. Крім того, підозрюваних можуть відсторонити від посад.

Суд уже обрав їм запобіжний захід — нічний домашній арешт. Це означає, що вони мають перебувати вдома у визначений судом час уночі. Наразі йдеться про підозру, а не про обвинувальний вирок. Вину посадовців має бути доведено в суді.

Нагадаємо, в Одесі водій поранив військового ТЦК ножем та намагався збити його автомобілем.

До цього правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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