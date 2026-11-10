У Білгород-Дністровському суді виявили пристрої, схожі на приховані камери

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Вища рада правосуддя розглянула повідомлення голови Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Юлії Волкової про можливе незаконне спостереження у приміщенні установи. У стелі суду виявили пристрої, схожі на приховані камери та засоби прослуховування.

ВРП розцінила виявлене обладнання як можливе втручання в діяльність суду та порушення гарантій незалежності суддів. У зв’язку з цим рада вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора для розслідування обставин.

Пристрої виявили під час звичайної заміни світильника

30 вересня 2026 року завідувач господарством суду під час заміни освітлювального приладу в коридорі помітив на поверхні панелі натяжної стелі невідомі електричні пристрої, візуально схожі на обладнання для відео- та аудіоспостереження.

Знахідка виявилася незвичною не лише через місце розташування обладнання. Пристрої були під’єднані до електромережі суду, однак перевірка показала, що офіційно на обліку установи вони не перебувають.

Про виявлене обладнання працівник повідомив голову суду Юлію Волкову, яка звернулася до Вищої ради правосуддя із заявою про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.

На її переконання, встановлення та використання подібних технічних засобів без належного правового обґрунтування порушує гарантії суддівської незалежності та недоторканності.

При цьому з повідомлення не вбачається, хто саме встановив пристрої, як довго вони перебували в приміщенні та чи здійснювали фактичний запис розмов або відеоспостереження.

ВРП звернулася до Офісу Генпрокурора

Розглянувши повідомлення Юлії Волкової, Вища рада правосуддя дійшла висновку, що встановлення обладнання в приміщенні суду без належного правового обґрунтування є втручанням у діяльність суду та порушенням гарантій незалежності суддів.

У зв’язку з цим ВРП вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування кримінальних правопорушень за фактами, викладеними в повідомленні голови суду.

Йдеться про кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 376 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за втручання в діяльність судових органів.

Таким чином, звичайні господарські роботи в суді призвели до виявлення невідомого обладнання та порушення питання про можливе незаконне спостереження за діяльністю суду.

Хто встановив пристрої, кому вони належали та з якою метою використовувалися, має бути встановлено під час розслідування.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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