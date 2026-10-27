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У Боярці на Київщині уклали договір на додаткові роботи з будівництва укриття для 500 учнів за 42,71 млн грн. Замовником виступило управління капітального будівництва міської ради, підрядником — ТОВ «Смарт універсал груп».

Раніше, у червні 2025 року, компанія отримала підряд на 118 млн грн. Згодом вартість основного договору знизили до 85,68 млн грн. За даними системи Prozorro, станом на жовтень 2026 року за виконані роботи вже сплатили 65,93 млн грн.

Журналісти «Наших грошей» звернули увагу на можливе завищення вартості окремих матеріалів у новому кошторисі. Зокрема, гідроізоляційну стрічку Sika Dilatec E-220 заклали по 3831 грн за метр, тоді як у магазинах її пропонують за 2196–2663 грн.

Герметичний клапан ГК-600 оцінили у 363 635 грн за одиницю, тоді як на сайті виробника його ціна становила 113 330 грн. Також журналісти виявили відмінності у вартості металевих балок і вентиляційних повітроводів.

За оцінкою видання, лише на кількох перевірених позиціях потенційна переплата може становити близько 2 млн грн. Водночас остаточний розмір можливих переплат потребує додаткової перевірки з урахуванням характеристик матеріалів та умов постачання.

Додаткові роботи планують завершити до кінця 2027 року. Із загальної суми 32 млн грн передбачено на 2026 рік, ще 10,71 млн грн — на квітень 2027 року. Фінансування здійснюватиметься, зокрема, в межах програми Ukraine Facility.

Джерело: Наші гроші

Управління освіти Дніпровської районної в Києві державної адміністрації замовило ТОВ «Смарт Універсал Груп» завершення будівництва шкільного укриття на проспекті Миру, 11. Вартість нового договору становить 129,51 млн грн, а загальні витрати на споруду, розраховану на 741 особу, сягнуть приблизно 289,89 млн грн.

Крім того, директорку та колишню посадовицю державного дитячого санаторію на Одещині обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівлі майже 250 тонн кам’яного вугілля. За даними слідства, паливо придбали за завищеною ціною, завдавши державному закладу збитків на понад 1 млн грн.

Раніше правоохоронці викрили схему продажу гуманітарних авто замість передачі ЗСУ.

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