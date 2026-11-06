У Бориславі оголосили догану керівниці дитсадка після скарги на сніданок

У Бориславі на Львівщині перевірили дитячий садок №11 «Калинонька» після допису в соцмережах про сніданок вихованців. На опублікованому фото були макарони та шматок хліба. Після службового розслідування виконувачці обов’язків керівника закладу Марії Романів оголосили догану.

На ситуацію звернули увагу фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Причиною стала публікація Мар’яни Шербаник у соціальних мережах. Авторка допису обурилася тим, який сніданок, за її словами, подали дітям у дитсадку «Калинонька». На фотографії, яку додали до публікації, видно тарілки з макаронами та шматком хліба. Такий набір продуктів викликав запитання щодо повноцінності дитячого харчування. Авторка також поцікавилася, скільки бюджетних коштів виділяють на харчування одного вихованця і на що саме їх витрачають.

«Шановне керівництво відділу освіти, ви самі б таким снідали? Чи, може, своїх дітей так годуєте? Макарони та шматок хліба! Це що, повноцінне харчування для маленьких дітей? Мені дуже цікаво, скільки бюджетних коштів виділяється на харчування однієї дитини й куди вони витрачаються?» — написала Мар’яна Шербаник.

Після появи допису Держпродспоживслужба вирішила з’ясувати, що сталося в закладі. Для цього фахівці направили офіційний запит до Бориславського відділу освіти. Згодом у дитсадку провели службове розслідування. За його результатами виконувачці обов’язків керівника Марії Романів оголосили догану. Як пояснили у Держпродспоживслужбі, причиною стало неналежне виконання посадових обов’язків. Зокрема, йдеться про недостатній контроль за організацією харчування дітей та порушення відповідних вимог.

Після перевірки у «Калиноньці» також посилили контроль за приготуванням їжі. Окрему увагу мають приділяти якості та безпечності продуктів, а також дотриманню санітарних норм. Про результати перевірки повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області 6 листопада.

В Україні змінили правила користування укриттями в закладах освіти. Під час очного навчання шкільні сховища призначатимуться насамперед для учнів і вчителів, а укриття в дитсадках використовуватимуть виключно для захисту дітей і працівників. Водночас за певних умов місцева влада зможе дозволити одночасне перебування в шкільних укриттях учасників освітнього процесу та інших громадян.

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