У Броварах невідомі пошкодили 39 могил, поліція розслідує наругу на кладовищі

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У Броварах Київської області правоохоронці розслідують обставини пошкодження надмогильних пам’яток та поховальної атрибутики на одному з місцевих кладовищ. Пошкоджень зазнали 39 місць поховань.

Днями до Броварського районного управління поліції надійшло повідомлення про пошкодження пам’ятників та інших елементів на кладовищі.

За попередніми даними, інцидент стався на початку листопада. Невідомі пошкодили надмогильні пам’ятки та атрибутику на 39 місцях поховань.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці проводять слідчі та розшукові заходи, встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до пошкодження могил.

За фактом наруги над могилою відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Про це повідомили у поліції Київщини.

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