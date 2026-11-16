У Броварському районі Київщини від підриву гранати загинули четверо людей

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У селі Мала Березанка Броварського району на Київщині внаслідок детонації гранати, яку, за попередніми даними, кинув чоловік зі статусом самовільного залишення частини, загинули четверо людей.

«До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в селі Мала Березанка чоловік кинув вибуховий предмет на території домоволодіння. Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина», — повідомили в Національній поліції України, зазначивши, що на місці трагедії працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки, а за фактом події відкрито кримінальне провадження.

Джерело: Нацполіція.

У Святошинському районі столиці чоловік кинув бойову гранату в житловому будинку після конфлікту зі знайомим. Вибух стався близько опів на першу ночі на вулиці Зодчих, ніхто не постраждав. Поліцейські затримали підозрюваного, йому загрожує до семи років ув’язнення.

На Житомирщині правоохоронці розслідують незаконне поводження з боєприпасами після того, як чоловік надіслав дружині гранату поштою. За даними слідства, він незаконно носив, зберігав і передавав вибухонебезпечні предмети. Під час невідкладного обшуку в його оселі поліцейські виявили близько десяти гранат різного походження.

У Тернополі 22 жовтня чоловік погрожував підірвати гранату під час конфлікту з матір’ю через документи на квартиру. Інцидент стався в будинку на вулиці Вишнівецького.

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