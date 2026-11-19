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Правоохоронці проводять слідчі дії у службових приміщеннях керівництва Державної авіаційної служби України, розташованих в адміністративній будівлі Мінвідновлення.

Обшуки відбуваються в межах кримінального провадження. У міністерстві заявили, що надають правоохоронцям необхідне сприяння.

Обставини справи та деталі розслідування поки не розголошують. Інформування про його перебіг віднесли до компетенції правоохоронних органів.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій України.

Столичні правоохоронці заявили, що 6 листопада не проводили слідчих дій у приміщеннях КП «Київтеплоенерго» та не вилучали документи, необхідні для реалізації Плану стійкості міста. За даними поліції, обшуки відбулися в помешканнях двох працівників підприємства та співробітників підрядних організацій у межах розслідування можливого привласнення бюджетних коштів через завищення вартості будматеріалів.

Правоохоронці провели 33 обшуки за місцями проживання фігурантів та повідомили про підозри ще сімом учасникам масових заворушень і хуліганських дій поблизу підрозділу Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

Національне антикорупційне бюро 4 листопада проводить слідчі дії у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, полковника Антона Кравчука. Обшуки відбуваються на тлі конфлікту між детективами НАБУ та представниками Служби безпеки України.

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