У неділю, 22 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії. Для промислових підприємств запровадять обмеження потужності, а для побутових та інших споживачів — погодинні відключення обсягом від однієї до двох з половиною черг.

У компанії пояснили, що обмеження запроваджують через наслідки російських атак на енергетичну систему України. Графіки діятимуть протягом усієї доби, але не в усіх областях країни. Для промислових споживачів передбачені графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть погодинні відключення — від однієї до двох з половиною черг.

В «Укренерго» також повідомили, що ситуація в Одеській та Рівненській областях залишається складною. Там тривають аварійно-відновлювальні роботи після російських ударів. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути електроенергію споживачам.

Перелік областей, у яких діятимуть графіки, а також конкретний час відключень варто перевіряти на офіційних сторінках місцевих операторів системи розподілу електроенергії. Графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Про це повідомила НЕК «Укренерго» у Facebook 21 листопада.

У восьми областях на заході України запровадили жорсткі графіки відключень електроенергії. Подекуди до кінця доби 20 листопада споживачі матимуть світло лише протягом 3–4 годин. Обмеження пов’язані з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі.

У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, в окремих регіонах України протягом усієї доби застосовуватимуть планові обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в національній енергетичній компанії «Укренерго».

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