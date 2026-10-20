У частині областей України 21 жовтня діятимуть графіки відключення світла
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В Україні 21 жовтня з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1 до 2 черг, а також графіки обмеження потужності для промисловості.
За інформацією компанії Укренерго, вимушені заходи обмеження споживання запроваджуються через наслідки масованих атак рф на об’єкти української енергетичної інфраструктури.
Джерело: НЕК «Укренерго».
Російські війська 20 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Через пошкодження об’єкта «Укренерго» майже 30 тисяч жителів Новояворівська залишилися без світла, а подачу води в місті перевели на погодинний графік. Унаслідок повторного удару по енергетиці області також постраждала одна людина.