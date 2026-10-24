У частині областей України 25 жовтня діятимуть графіки відключення світла

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У неділю, 25 жовтня, у частині областей України запровадять обмеження споживання електроенергії. У цих регіонах діятимуть графіки відключення світла.

Як зазначають у компанії, графіки погодинних відключень світла діятимуть для всіх категорій споживачів із 07:00 до 23:59. Обсяг обмежень: від 1 до 2 черг.

Для бізнесу та промисловості графіки обмеження потужності будуть застосовані із 06:00 до 23:59.

Потреба в таких заходах зумовлена наслідками масованих атак РФ на енергооб'єкти.

Наголошується, що через ворожі удари ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію, зокрема й графіки відключень, публікуватимуть регіональні оператори систем розподілу на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо в години, коли вона подається.

Про це Укренерго повідомило у Фейсбуцi.

У двох районах Києва запроваджено екстрені відключення світла.

Нагадаємо, напередодні «Укренерго» повідомило, що 24 жовтня в частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від однієї до двох черг. Обмеження для побутових споживачів і промисловості заплановані з 06:00 до 23:59. Причиною стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас енергетики попередили, що через нові обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

У Харкові через проблеми з електропостачанням виникли перебої в роботі наземного електротранспорту та метрополітену. На окремих маршрутах можливі суттєві затримки.

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