У суботу, 21 листопада, у частині областей України знову вимикатимуть електроенергію. Обмеження діятимуть протягом усієї доби: для промисловості запровадять графіки обмеження потужності, а для населення та інших споживачів — погодинні відключення.

За даними компанії, графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів передбачатимуть від 1,5 до 3 черг. Для промислових підприємств діятимуть окремі графіки обмеження потужності. Водночас звичайні споживачі мають бути готовими до тимчасової відсутності електрики за погодинними графіками.

В «Укренерго» пояснили, що обмеження пов’язані з наслідками російських атак на енергетичну систему України. Через обстріли пошкоджене обладнання та мережі, які енергетики зараз намагаються відновити. Фахівці працюють цілодобово, щоб повернути пошкоджені об’єкти до роботи та якнайшвидше відновити стабільне електропостачання в оселях українців.

Водночас точний час відключень залежатиме від регіону та черги. Споживачам варто стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго, де публікують графіки для конкретних адрес. Енергетики також закликають ощадливо користуватися електроенергією, особливо після відновлення світла. Це допоможе зменшити навантаження на мережу. Про це повідомила НЕК «Укренерго» в Telegram.

Обмеження електропостачання запровадять протягом усієї доби через наслідки російських атак на енергосистему.

Упродовж доби окупанти билипо об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії. Станом на ранок 19 листопада знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

Читай нас у