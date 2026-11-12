У Черкасах біля залізничного вокзалу знайшли тіло вбитої жінки

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У Черкасах правоохоронці розслідують умисне вбивство місцевої жительки, тіло якої виявили 10 листопада поблизу залізничного вокзалу. Поліція встановлює обставини злочину та розшукує особу, яка може бути причетною до смерті жінки.

Повідомлення про виявлення тіла зі слідами насильницької смерті надійшло до поліції 10 листопада.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції, оперативники карного розшуку, кінологи та працівники кримінального аналізу.

Особу загиблої встановили під час першочергових слідчих дій. Нею виявилася мешканка Черкас.

Правоохоронці обстежили місце події та вилучили речові докази. Крім того, слідчі перевірили коло знайомих загиблої та опрацювали записи з камер відеоспостереження.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Поліцейські встановлюють місцезнаходження особи, яка може бути причетною до злочину, щоб затримати її.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

Нагадаємо, правоохоронці Закарпатської області розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною у селі Богдан Рахівського району. Підставою для розслідування став виявлений у соціальних мережах відеозапис, на якому зафіксовано побиття собаки до смерті.

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