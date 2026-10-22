У Черкасах судитимуть посадовця вишу за привласнення ноутбуків на майже 392 тис грн

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У Черкасах до суду скерували обвинувальний акт щодо начальника відділу одного із закладів вищої освіти. Посадовця обвинувачують у привласненні 15 ноутбуків, які належали навчальному закладу.

За матеріалами слідства, вартість зниклої комп’ютерної техніки становить 391 680 гривень. Досудове розслідування завершено, а справу передали на розгляд суду.

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Водночас відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді та не встановлено обвинувальним вироком.

Джерело: Черкаська обласна прокуратура.

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