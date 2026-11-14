У Чернігові в день народження помер найстарший байкер України Микола Філатов

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14 листопада у Чернігові пішов із життя Микола Філатов, відомий під прізвиськом Іванич, якого вважали найстаршим байкером України. Йому виповнилося 78 років, повідомила співачка Олена Михайлова в коментарі «Суспільному».

За словами Олени Михайлової, чоловік вже кілька днів перебував в лікарні з інсультом.

Під час закриття мотосезону у жовтні 2026 року Микола Філатов казав, що любить дорогу, дорога – це його життя.

«Це перший раз, відколи почалися воєнні дії, перший раз зібралися і виїхали. Так що дійсно є настрій, є бажання, зустрів друзів, тих, хто є. Багато вже кого немає, але все одно приємно. Молодь підростає, інші люди прибувають. Тож, головне, що моторух в Україні не засихає, як то кажуть, а розвивається», – розповів він тоді.

Джерело: Суспільне

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