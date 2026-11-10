У Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,2 бала

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У Чернівецькій області у вівторок, 10 листопада, о 09:29 стався землетрус магнітудою 2,2 бала. Про це повідомили фахівці Головного центру спеціального контролю.

Джерело підземних поштовхів залягало на глибині двох кілометрів. За класифікацією цей сейсмічний випадок належить до невідчутних, тому загрози для населення та інфраструктури регіону не виникло.

Джерело: Головний центр спеціального контролю.

У ніч проти 10 листопада мешканці Києва, Житомира, Дніпра та Вінниці скаржилися на потужні вібрації й гучні звуки, схожі на вибухи або землетрус. Офіційного підтвердження сейсмічної активності наразі немає, причини незвичного явища встановлюють.

Раніше на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,2.

На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 2,1 .

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