У Чернівцях чоловіка заочно засудили до в'язниці за участь у ДНР

0:00 / 0:00

29-річного громадянина України заочно засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна за участь у терористичній організації «ДНР». Чоловік добровільно приєднався до бойовиків у 2015 році, а після початку повномасштабного вторгнення Росії воював проти українських військових, зокрема брав участь у штурмі позицій під Маріуполем.

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним в участі у терористичній організації. Вирок ухвалили заочно.

До лав незаконного збройного формування він добровільно вступив у 2015 році, коли йому було 18 років. Протягом наступних років чоловік змінив кілька військових спеціальностей.

Спочатку він служив стрілком переносного зенітно-ракетного комплексу, згодом став сапером. Із червня 2022 року обіймав посаду старшого сапера взводу вогневої підтримки.

За даними слідства, з лютого 2022 року чоловік воював проти Збройних сил України та інших українських військових формувань. Зокрема, він брав участь у штурмі українських позицій під Маріуполем.

У липні 2022 року за участь у бойових діях на боці російських окупаційних сил чоловіка нагородили так званим «Георгіївським хрестом IV ступеня». Відповідний наказ видав так званий Генеральний штаб збройних сил «ДНР».

Суд заочно призначив обвинуваченому 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Вирок ухвалили за участь у терористичній організації. Справу розглядали за публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

Раніше у Хмельницькій області 23-річного чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі за викрадення майже 500 тис. грн державних виплат, які отримувала мати безвісти зниклого військовослужбовця. Чоловік скористався довірою жінки та протягом п’яти місяців переказував її гроші на інші рахунки й витрачав на власні потреби.

Раніше оперативники Департаменту карного розшуку разом зі слідчими викрили злочинну групу, яка ошукувала жителів різних регіонів України. Зловмисники телефонували громадянам, представлялися працівниками різних державних установ та переконували людей, що ті придбали неякісні ліки й можуть отримати за них компенсацію від держави.

На Хмельниччині жінка привласнила майже 8 тисяч євро власної доньки.

Фальшиві рахунки за електроенергію: як не потрапити на гачок шахраїв.

Шахраї залякали 13-річну доньку військового та виманили у неї $54 тисячі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили досудове розслідування щодо організованої групи, учасники якої видавали себе за співробітників служб безпеки банків Казахстану та виманювали у громадян реквізити банківських карток, після чого привласнювали їхні кошти.

На Волині БЕБ викрила ухилення від податків на майже ₴28 млн на квітковому бізнесі.

Читай нас у