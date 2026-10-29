У Чернівцях готують сценарії подачі води під час блекаутів

У Чернівцях планують зберегти водопостачання навіть у разі тривалих відключень електроенергії. КП «Чернівціводоканал» розробило сценарії роботи на випадок блекаутів тривалістю від однієї до 14 діб, а також готує резервні джерела живлення.

Генеральний директор КП «Чернівціводоканал» Іван Рус під час пресконференції заявив, що водопостачання в місті не має повністю зупинитися навіть за умов масштабного блекауту.

За його словами, для цього передбачили використання чотирьох джерел водозабору та спеціально розроблених алгоритмів дій на випадок різних за тривалістю відключень електроенергії.

Комунальники підготували сценарії роботи на випадок відсутності електроенергії протягом однієї, трьох, семи та 14 діб.

Якщо світла не буде протягом доби, вода в місті залишатиметься, однак у деяких будинках можливе зниження тиску. Згодом на окремих ділянках мережі водопостачання може тимчасово припинитися.

Якщо відключення триватиме три доби або довше, у Чернівцях можуть запровадити графіки подачі води.

«Про них ми повідомимо заздалегідь», — уточнили в Чернівецькій міській раді.

У разі відсутності електроенергії протягом семи — 14 днів графіків водопостачання, за прогнозами комунальників, уникнути буде складно. Однією з причин є невизначеність щодо запасів пального для резервного живлення.

Для районів, де через тривалий блекаут тимчасово не буде води, водоканал організує підвезення питної води. Для цього планують використовувати власні цистерни та залучати приватних підприємців.

Для забезпечення критичних потреб підприємство вже залучило 2 МВт генераторної потужності, а ще 1 МВт перебуває на етапі підключення.

Крім того, водоканал використовує сонячну електростанцію потужністю 150 кВт. До кінця року її планують розширити ще на 0,6 МВт.

У міській раді наголосили, що нещодавнє аварійне відключення електроенергії продемонструвало готовність комунальників до таких ситуацій.

За інформацією міської ради, під час знеструмлення водоканал за лічені хвилини перейшов на генератори та зміг утримати воду в мережі.

Наразі фахівці також працюють над забезпеченням резервного живлення для 22 станцій підкачування води. Це має допомогти підтримувати водопостачання, зокрема на верхніх поверхах будинків під час відключень електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької міської ради.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив прем’єр-міністра Сергія Корецького зібрати спеціальну команду управлінців для Києва, яка напрацьовуватиме рішення для підготовки столиці до складної зими. За словами глави держави, він обговорював можливу участь у цій роботі з Василем Малюком, Олександром Кубраковим, Володимиром Гройсманом і Сергієм Сухомлином.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що Державна казначейська служба заблокувала кошти столиці, призначені для відновлення житлових будинків, пошкоджених російськими обстрілами. Він закликав уряд розблокувати фінансування.

Київ виконав понад 60% заходів, передбачених планом стійкості міста. Завершити всі заплановані роботи розраховують до грудня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Читай нас у