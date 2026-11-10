У Чернівцях оголосили підозри посадовцям ТЦК, які затримали багатодітного чоловіка з відстрочкою, — Лубінець

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У Чернівцях чоловіка, який має трьох дітей, бойовий досвід і чинну відстрочку від мобілізації, силоміць затягнули до мікроавтобуса та перевозили між різними установами. Після втручання Офісу омбудсмана його звільнили, а посадовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозри.

За словами омбудсмана, до нього звернулася дружина чоловіка, який брав участь у бойових діях і став на захист України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Записи камер відеоспостереження засвідчили, що за чоловіком стежили після того, як він вийшов із приміщення міської ради. Згодом невідома особа в балаклаві силоміць затягнула його до мікроавтобуса.

Як зазначив Дмитро Лубінець, на відео немає ознак належного оповіщення чоловіка або перевірки його військово-облікових документів. Сам потерпілий також заявив про застосування до нього фізичної сили та погрози пістолетом.

Представниця омбудсмана в Чернівецькій області Ірина Ісопенко провела сім моніторингових візитів до місцевих ТЦК та СП і збірного пункту, щоб з'ясувати, де перебуває чоловік.

Під час перевірки встановили, що його відстрочку двічі протягом однієї доби скасовували вручну, хоча система автоматично підтверджувала право на неї як батька трьох дітей.

Посадовці пояснювали скасування відстрочки нібито наявною заборгованістю чоловіка зі сплати аліментів.

Тим часом його перевозили між установами в Чернівцях, навчальним центром у Вінницькій області та містом Кіцмань на Буковині. За словами Лубінця, представники ТЦК надавали суперечливу інформацію про те, хто саме затримав чоловіка та куди його доправили.

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Після втручання Офісу омбудсмана чоловіка звільнили, відновили його право на свободу пересування та можливість повторно оформити відстрочку від мобілізації.

Дмитро Лубінець звернувся до Офісу генерального прокурора з повідомленням про можливе кримінальне правопорушення.

Наразі Державне бюро розслідувань перевіряє можливі протиправні дії посадовців ТЦК. За словами омбудсмана, слідчі також досліджують інші епізоди, пов'язані з можливим одержанням хабарів, побиттям військовозобов'язаних і застосуванням сльозогінного газу.

Начальнику одного з відділів районного ТЦК та СП та іншим військовослужбовцям повідомили про підозри. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

«Між мобілізацією і порушенням закону не має стояти знак рівності», — наголосив Лубінець.

Омбудсман також закликав головнокомандувача Збройних сил України відреагувати на можливі порушення прав військовозобов'язаних.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Тим часом на Хмельниччині розпочали досудове розслідування після інциденту з проникненням групи людей до приватного будинку. Відео події раніше поширили в мережі.

У Кривому Розі колишньому працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у вимаганні 28 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв не повідомляти правоохоронців про самовільне залишення військової частини чоловіком, а також допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності та звільнитися зі служби за станом здоров’я.

У Кривому Розі колишньому працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у вимаганні 28 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв не повідомляти правоохоронців про самовільне залишення військової частини чоловіком, а також допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності та звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Раніше на Черкащині військовослужбовцю Військової служби правопорядку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на посадовців. За версією слідства, він вимагав 5 тисяч доларів за допомогу в уникненні відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та можливість проходити службу в тилу.

ДБР викрило військовослужбовців, які за хабар оформлювали повернення із СЗЧ.

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